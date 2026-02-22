前TVB小生榮升老闆豪氣冧妻 搞盛大煙花匯演：夠不夠浪漫？ 煙霧瀰漫被嘲似打仗

近年淡出幕前、轉型從商的前TVB小生蔡淇俊，事業有成之餘，亦是一名「愛妻號」。近日，他在IG分享了一段為老婆精心準備驚喜的影片，片中他豪氣十足地安排了一場盛大的煙花匯演，極致的浪漫舉動引來大批網民激讚，更將他封為「老公天花板」，但同時也有網民嘲笑場面十足打仗。

蔡淇俊搞煙花匯演浪漫冧妻

從影片中可見，蔡淇俊先是俏皮地形容老婆是一個很沒趣的人，因此決定為她製造驚喜。隨後，他推著一個裝滿各式煙花的酒店行李車，將蒙上雙眼的老婆帶到一個戶外場地。當老婆睜開眼時，璀璨奪目的煙花隨即在夜空中連環綻放，形成一片五光十色的「煙花海」，場面極為震撼壯觀。在絢爛的煙花下，蔡淇俊與老婆手牽手欣賞，並甜蜜地問：「夠不夠浪漫？」最後更深情告白：「辛苦你了，我愛你。」簡單而真摯的互動，羨煞旁人。

影片引來網民評論，讚賞蔡淇俊非常浪漫，好識冧妻。但亦有網民見滿天散不去的煙霧與煙花混在一起，更似是戰火現場，笑問：「好似畀人轟炸咁，使唔使走呀？」、「有點好笑，但也很浪漫」、「我只看到煙，沒看到煙火」。

相關閱讀：蔡淇俊妻真面目終曝光！外貌年齡惹熱議被指似一女星 曾傳戀陳自瑤有同性密友

蔡淇俊轉型做老闆益舊同事

除了是個浪漫的丈夫，蔡淇俊也是一位有情有義的老闆。他近年成功轉型，積極開拓直播帶貨及市集擺攤等業務。事業發展得有聲有色，他亦不忘飲水思源，主動邀請許多昔日工作量不多的同事加盟其團隊，為他們提供新的工作機會，一同打拼事業，展現了他重情重義的一面。

相關閱讀：前TVB小生蔡淇俊神秘妻唔輸舊愛陳自瑤 曾Po性感相晒身材