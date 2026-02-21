Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲浩影要專注事業無被家人催婚 初三搵人嗌交變讚美大會 情人節送男友手寫卡以表誠意

影視圈
更新時間：22:15 2026-02-21 HKT
發佈時間：22:15 2026-02-21 HKT

雲浩影今日（21日）出席婚紗展，她透露暫時閉關寫歌 ，而4月會推出大碟。

雲浩影新年以休息為主

雲浩影指新年主要以休息為主，也有食年糕和去朋友家拜年，不過就未去男友T-Ma家，但預計這星期會去，問到有什麼準備？她最初支吾以對，之後就表示會有準備，探人當然要帶禮，至於是否有被家人催婚？她表示沒有：「冇呢啲，幾自由，自己屋企人唔會，而家都係專注喺事業，（未來奶奶呢？）冇收到通知。」提到剛才表演時，她指看到台下準備結婚的中學同學，問到她何時打算結婚？雲浩影則謂每個人的路不同，自己想先專注事業，其他順其自然，而馬年的目標則希望能夠做多一首大家喜歡的歌。

雲浩影籲大家以和為貴

提到雲浩影於初三時在網上找人嗌交開年，她笑言是因為有啲悶：「我歡迎大家鬧我，同埋赤口應咗佢，同我鬧完後就唔會同朋友嗌交，我係咁樣嘅諗法，（網民扮鬧你，其實喺度讚你！）都係嘅，大家好鬼馬，下次大家可以凶狠啲，本身好期待㗎嘛！」雖然她在網上搵交嗌，但就指在「赤口」也不會找朋友鬧交：「盡量避免，同埋我覺得今年大家比較火，燥咗好多，所以大家今年都以和為貴。」

雲浩影新年前才返港，她指情人節身處韓國工作，問到是否有補祝情人節？她指有親手寫卡給男友，又謂這樣很有誠意，因為文字很有溫度，而男友也應該收貨，而男友除了也是送卡外，還有送花給她。

