前TVB女星穿比堅尼濕身博關注 遇「暴風雨」逼近鏡頭展3D效果上圍 蜜桃臀若隱若現
更新時間：11:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-22 HKT
前TVB女星陳欣茵因曾拍攝《#後生仔傾吓偈》及《學是學非》而有少許知名度，2023年宣布離巢後，她轉型成為KOL，專注經營社交平台，同時亦接不少司儀及主持工作，近日播出的Hoy TV節目《開運秘笈》就是由她主持。雖然有做司儀及主持工作，但始終被當「配角」，近日她想出吸引網民關注她的招數，就是增加晒身材的貼文。日前她在IG上載一條極具視覺衝擊的性感影片，隨即引來網民「派Like」。
陳欣茵晒傲人上圍搶鏡
影片開始時，背景是一個投射出平靜藍天碧海的室內水療池。陳欣茵身穿一套黑色單肩比堅尼，浸在水中，傲人上圍相當搶鏡。影片配上「暴風雨的前夕…」的字句，她先是回眸一笑，表情略帶迷惘，其後更對着鏡頭展現驚訝又帶點俏皮的表情，似乎預告着將有大事發生。
陳欣茵完全濕身S曲線若隱若現
果然，下一秒畫風突變，場景隨即「降下滂沱大雨」，背景也變成了電閃雷鳴的暴風雨夜。在急勁的「雨水」下，陳欣茵完全濕身，她隨着節奏擺動身體，更轉過身展示其光滑美背和玲瓏浮凸的S級曲線，若隱若現的「蜜桃臀」在水中及剪影下顯得格外誘人。整個畫面充滿電影感，性感尺度爆燈，她留言道：「好似落緊好大雨喎，走唔甩。」性感成功搏得網民關注，不少網民留言：「漆黑中的美」、「辣」、「好靚」、「欣茵你真係太可愛啦」。
