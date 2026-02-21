莊子璇首次公開唱歌直認想歌手 被網民指又變樣自嘲已進化300+ 胡子貝想搵另一半有相同興趣

莊子璇和胡子貝今日（21日）到灣仔出席婚紗展，活動上，身穿粉色晚裝莊子璇表示小時候想在海邊舉行簡單婚禮，而她亦教大家保養心得，胡子貝則表示希望另一半跟自己有相同興趣，新一年希望能夠推出不同風格的歌和學跳舞，而兩人除了獨唱外，更合唱《私奔到月球》。

莊子璇直認上台好緊張

莊子璇指今次是首次公開唱歌，事前專誠搵老師學唱歌，也練了一、兩個禮拜，問到是否滿意表現？她覺得可以更好，因為上到台好緊張，緊張到每粒字都震，而兩人合唱雖然沒有正式一起練過，但意外地效果幾好，莊子璇也坦言從小已經喜歡唱歌，自己也很想向唱歌方面發展，不過可惜仍然未有機會。

胡子貝返安徽過年

對於兩人是「馬仔和馬女」，今年會犯太歲，胡子貝表示自己已相約人一起去拜神，莊子璇也表示已和經理人一起去攝太歲，希望今年可以健康和平安，又自爆新年在家中玩魚蝦蟹怡情，雖然銀碼好細，但仍然輸四位數，至於今日來到婚紗展是否想快點結婚，她指想拍拖先，但仍未有對象，亦沒有追求者。胡子貝就表示新年返安徽過年，他指親友沒有問他幾時拍拖，自己因為是新人也想先發展事業。

莊子璇特意減肥

莊子璇早前在社交網貼出新相後，再被網民指「變了第二個人」，她笑指自己已進化到300+ version：「俾人話完已經唔敢再P好多，只係調較顏色。（都畀人話。）都好呀，有人睇，不過如果真係太肥就最多瘦面。」她又指新年前因肥了很多，所以特意減肥，又認為自己現在身形減到差唔多，不想減到應該有的地方變冇。