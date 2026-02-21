金多寶｜Edan呂爵安為「爵屎」出面撲火 不守戲院禮儀惹觀眾不滿道歉 一周票房終破800萬

呂爵安（Edan）最近頻頻為主演賀歲片《金多寶》跑謝票，力谷電影票房，他現身每場謝票都有大班「爵屎」撐場，沒料竟惹同場其他觀眾有微言，有當日巧遇Edan謝票的戲院觀眾在社交網發文，轟「爵屎」無禮，兼且令人感到滋擾。

「爵屎」猛鬧阻住睇呂爵安

這名觀眾在帖文中提到當日攜同家中長者去戲院睇《金多寶》，估不到買了謝票場，當時趁未開場就先去廁所才入場睇戲，沒料到撞正出席謝票的Edan到來，觀眾指同行的長者見現場有人在影相，為免阻礙對方於是企定等他們影完相才入場，但卻被一班「爵屎」猛鬧阻住睇呂生，開場後更感到粉絲行為好乞人憎。該網民續指在開場後，有些「爵屎」不守戲院禮儀而嚴重影響其他觀眾：「到開始睇戲嘅先好多人行來行去唔知去廁所定做乜，之後成套戲起碼有五六個人長時間開電話…」該名觀眾在帖文更直接Tag了Edan，表明希望他能拍片提醒粉絲。

呂爵安望不會再有類似情況

而Edan本尊也隨即作出回應，留言親回該名觀眾，代「爵屎」道歉：「對唔住影響到你同長輩嘅觀影體驗 佢哋大部分都好乖的，我會提點下大家，希望唔會再有類似嘅情況」。該名觀眾收到Edan留言親回後再發文多謝他，表示：「我就算講幾多句都唔及你講一句叫佢哋守禮，我係嚟睇戲唔係挑釁鬧交的，拜託你，新年都希望大家開開心心」。