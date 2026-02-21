80年代紅星回流一拖二夜遊灣仔無人認得 做一事興奮亂竄少女感十足

影后張曼玉（Maggie）早年移居歐洲，今年返港後已逗留一個月，未知是計畫回流，還是只因農曆新年返香港過年。61歲的張曼玉自多次受情傷後，近年享受單身生活，日前在小紅書上載影片，見到張曼玉難得一拖二外出，一身低調打扮引起網民關注。

張曼玉只露出雙眼

張曼玉自返港後，一時去睇演唱會，一時又去行山，生活寫意又充實。近日張曼玉到灣仔睇燈飾裝置，穿上黑色羽絨又戴與鴨舌帽及口罩，包到冚只露出一雙眼。張曼玉留言：「其實對這個show沒有甚麼特別的期望，只是我們吃完飯，想找個地方去玩玩」。

相關閱讀：BLACKPINK演唱會｜張曼玉潮人打扮低調朝聖 粉絲為見偶像出盡奇招 睇騷神器隨處見 仲有「動物大遷徙」？

片中見到張曼玉帶同兩隻狗狗到場，一入場內就見到張曼玉比狗狗還要興奮，又跑又四處亂竄表現開心。張曼玉表示：「說歡迎帶狗狗，這是最吸引我一點！那天我們很晚才去，又可能有點冷，到場後發現人很少。對我來說，是一個很好的機會，可以隨心所欲地玩一趟！」

張曼玉被指沒裝嫩

張曼玉又大讚現場氣氛不錯，有很多不同的空間，而且因原本沒有期待之下，反而有意想不到的驚喜。不少網民見到張曼玉走入大眾社區，驚訝沒有認出對方，也有網民見到張曼玉活潑一面大讚可愛：「為啥我覺得她少女感十足，沒有裝嫩的感覺」。

相關閱讀：「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農 驚人狀態曝光被質疑曾做醫美 情路坎坷單身多年