羅啟豪爆年中有秘密大型演出 大讚《中4》參賽者厲害最深刻「企鵝人」

影視圈
更新時間：18:53 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:53 2026-02-21 HKT

羅啟豪今日（21日）到饒宗頤文化館與「豪殼」（粉絲暱稱）舉行「羅啓豪 X 豪吧」馬年新春團拜。羅啓豪表示，前年舉辦完新春團拜之後，去年沒時間停了一年，加上過去一年與豪殼一同經歷了很多里程碑，在上水開設市集又在灣仔舉行親子樂嘉年華，將活動義賣所得的善款捐給有需要人士，繼去年取得「社企支持大獎」後，今年蟬聯獲獎，所以今年一定要再次舉辦團拜活動。

羅啓豪將推出國語歌

羅啓豪透露，年中將會有一個在自己事業上最大型的演出發生，問他是否到內地參加大型歌唱比賽？羅啓豪稱，不是這方向，但他也愛唱國語歌，所以也將會推出一些國語歌，問他是否舉行演唱會？他表示，由於主辦單位需要他保密，因此仍未能公布有關資料，他只能說，這次大型演出需要花幾個月作事前準備。

羅啓豪自嘲金魚記憶

他表示，也有留意《中年好聲音4》賽事，但因自己金魚記憶已忘記了誰是誰，只覺得今屆參賽者很犀利，因為他們是來自全球各地，最深刻「企鵝人」是戴上面具參賽者之中最厲害的，之後他將參與《中4》LIVE CHAT，所以現在開始要做功課，熟讀他們的名字及面孔，以及唱過什麼歌。

