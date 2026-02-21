「大隻佬Rocky」戇子終回頭 悄刪與崔碧珈「愛的印記」 曾被貼街招封世紀賤男暗示被陷害

出身富裕家庭的37歲崔碧珈（Anita）去年12月突然在社交平台宣布戀情，男友竟然是曾於2005年參加《香港先生》競選，奪得「健力組」冠軍後而入行鄭健樂（Rocky），當時「大隻佬Rocky」鄭健樂在FB改了Status，貼上與崔碧珈二人的照片並寫明與Anita Chui在戀愛中，崔碧珈的IG貼上與「大隻佬Rocky」頭貼頭合照，這段女富男窮戀情曾引熱議，不過這段「父女戀」很快便玩完。

「大隻佬Rocky」終於「戇子回頭」徹底死心

崔碧珈公開表示自己是「瞓醒先知道呢件事」，並強調目前單身，事後「大隻佬Rocky」承認正在追求女方，就自己太急進向崔碧珈道歉，強調兩人僅是好朋友，尚在了解階段。可惜最後未開始已結束，崔碧珈公開炮轟「搵過其他目標繼續裝單純啦」，「大隻佬Rocky」亦在IG發文對號入座，疑似隔空反擊為自己辯護，暗示清白無辜，只是被誤會。近日發現「大隻佬Rocky」終於「戇子回頭」，悄悄撤回相關動態，對女方徹底死心。

「大隻佬Rocky」終於認清現實並徹底死心

「大隻佬Rocky」單方面在Facebook更新感情狀態為「戀愛中」並標籤女方，當時被指認愛，雖然遭到女方否認並劃清界線，更疑被暗諷「獵食」，旺角街頭曾驚現大量指控「大隻佬Rocky」為「香港世紀賤男」的街招，內容不僅重提他已申請破產、欠下巨債、有「食軟飯」習慣，並稱其前妻是因無法忍受而離婚，但「大隻佬Rocky」遲遲未有更新感情狀態，依然是「戀愛中」並標籤女方，直到近日有網民發現「大隻佬Rocky」的Facebook簡介已將「@崔碧珈」及愛心符號全數刪除，撤回了這個默默堅持的「愛的宣言」，但仍有追踪女方IG，反而女方未有追踪「大隻佬Rocky」的IG相信他經過一段時間的沉澱後，終於認清現實並對女方徹底死心，這段單方面「父女戀」正式告一段落。

「大隻佬Rocky」經濟狀況近年備受關注

事件初期，強調自己維持單身的崔碧珈對「大隻佬Rocky」讚不絕口，曾以只是「好好好好好嘅朋友」來形容，但亦公開讚男方是「認識的人當中最高分的男人」、「我都好單純，佢比我更單純」，但事件出現峰迴路轉，崔碧珈及後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂。形象重創的「大隻佬Rocky」上月曾發文稱：「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的果報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少。果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」「大隻佬Rocky」的經濟狀況近年備受關注，過往受訪時曾坦言，在電視台多演閒角，收入極不穩定，月入有時僅得四位數，難以養家，與前妻因生活而有過摩擦，並對家人感到內疚。最終，Rocky在2021年結束了長達20年的婚姻，並獨力撫養大仔，而細仔則隨前妻生活。

