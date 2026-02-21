80歲李家鼎憔悴暴瘦惹網民心痛：希望你休息 細節證寶刀未老 曾自爆受兩病痛折磨體重暴跌

現年80歲的李家鼎（鼎爺）的廚藝向來備受推崇，其主持的節目《美食新聞報道》於大年初三（19日）在TVB Plus播出，不少網民留意到李家鼎外貌比去年更顯蒼老和疲憊，紛紛留言表達關心。

李家鼎攰樣惹擔憂

節目中，李家鼎與27歲的新晉主持林映暉一同尋訪美食。李家鼎雖然臉上多了幾分歲月痕跡，但精神尚可。不過，許多忠實觀眾在YouTube影片下方留言表示擔憂，指他「老咗好多」、「好似好攰」。有網民心疼地表示：「鼎爺太可愛！弱勢也要拍！希望你休息！新年快樂！」字裡行間充滿了對李家鼎的愛護，並祝願他身體健康、長命百歲。

李家鼎思路反應依然敏捷

儘管外貌顯得疲憊，但在《美食新聞報道》中，李家鼎的表現卻證明他寶刀未老。當品嚐精緻的淮揚菜時，他不僅對「文思豆腐」的由來典故瞭如指掌，清晰地向林映暉解釋其名稱源於清朝一位名為文思的和尚，而非因豆腐切得如髮絲般幼細；在品嚐「雕皇醉香蝦」時，他亦能準確地點評出菜式的精髓，大讚蝦肉爽脆彈牙，酒香濃郁，思路反應依然敏捷，與林映暉對答如流，盡顯其深厚的美食造詣和清晰的頭腦。

李家鼎曾因操勞過度暴瘦

其實去年李家鼎就曾因操勞過度患胃炎暴瘦。他月初受訪時坦言，因藝人時期食無定時、睡眠不足等積勞，現患上「慢性腸胃炎」，需服藥及嚴格戒口。此外，他亦受膝蓋「骨磨骨」的劇痛困擾。對於即將到來的80大壽，李家鼎表示希望低調度過，似乎想靜心休養。雖然李家鼎的外形看似不太精神而讓網民有所擔憂，但他在《美食新聞報道》中的表現依然保持專業，對美食的熱情和獨到見解絲毫未減。

