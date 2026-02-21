香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜

去年網上曾流傳「有頂流明星在澳門輸了10億」，相關話題更登上熱搜，當中台灣天王周杰倫、Angelababy前夫黃曉明捲入風波。黃曉明近日亮相內地節目《宇宙閃爍請注意》中，重提「輸10億」事件，話題再次登上熱搜。

黃曉明爆料震驚嘉賓

在節目《宇宙閃爍請注意》中，黃曉明與眾嘉賓圍爐交談時，突然語出驚人表示：「我在中國澳門輸了十幾個億。」此話一出，所有嘉賓露出難以置信的震驚表情，有人更目瞪口呆，場面一度陷入沉默。

眾嘉賓短暫沉默後，黃子韜、王鶴棣等在場嘉賓即反應過來，紛紛大喊：「假的！假的！」黃曉明笑著承認：「對！確實是假的。」黃曉明之後解釋當時的傳聞是由「AI做的新聞」，自己一直很想搵機會澄清。

黃曉明無奈多人相信

黃曉明提到因為AI技術已能夠直接生成新聞，由AI編造故事，會混合一些看似可靠的細節，又完全不實的內容，影射到現實中的某些人，引發大眾誤解。黃曉明坦言新聞雖然「很假」，但居然有很多人相信，對被影射的藝人造成不少傷害。

網民被行政拘留8天

據悉去年3月網上曾流傳某「超一線男星」在澳門永利皇宮貴賓廳連續7日豪賭，輸掉10.3億元流動資產，更將三處豪宅及私人飛機抵押，以填補賭債。最終執法機關以嚴重擾亂公共秩序，向一名36歲的男子處以行政拘留8日處罰。

