朴娜萊現身警局接受調查 就事件公開道歉作90度鞠躬 網民狠批淡定自信表現詭異

韓國諧星朴娜萊昨日（20日）現身首爾江南警察廳，就虐待經理人及非法醫療指控，接受警方第一輪調查。最終被警方查問了7小時40分鐘後離開警局，表現鎮定地接受傳媒訪問。

朴娜萊對記者提問表現鎮定

朴娜萊昨午3點左右到達警局，應警方傳召就涉嫌特殊傷害、散布虛假事實名譽毀損及違反醫療法等罪名，接受警方調查。朴娜萊原定於12日受查，但她以健康因素為由請求延期，最終延後8天才現身。而其前經理人早於去年12月已提出訴訟，至今已事隔約2個月。經過近8小時的調查後，朴娜萊於昨晚10點40分左右步出警局，她雖然臉露疲憊，但面對傳媒連珠炮發的提問仍表現平靜鎮定。當被問及「你今天在偵訊中透露了甚麼？」，她回答說：「我真誠地、如實地回答了調查人員的問題。」記者問到「你是否承認管理層濫用職權的指控？」，她即堅定地說：「我相信隨着調查的深入，真相終會水落石出。」朴娜萊更就爭議事件作公開道歉：「再次為我的個人問題引起大家的擔憂而道歉。」但對於有否將其母及前男友登記為公司員工並支付他們工資，以及有關非法用藥的提問，她都未有回答。最後她步向接送她的車輛，並對記者說：「請大家一路小心，雖然很晚了，但祝大家新年快樂。」隨後便乘車離開現場。

跟李陣郁、G-Dragon受查反應有得揮

韓媒指朴娜萊這次表現出奇冷靜，並以她去年在YouTube頻道上作出聲明的視頻作對比，指她當時表情繃緊、並且未有就爭議作出道歉。但昨日她卻低頭作90度鞠躬，向公眾道歉，面對記者的犀利提問亦面帶微笑作答。亦有報道指她的鎮定態度，跟李陣郁於2016年涉性侵受查，以及G-Dragon於2023年涉吸毒受查時的自信鎮定有得揮。但網民們就狠批她表現詭異，紛紛批評道「她怎麼笑得這樣輕鬆自信？」、「她好像很享受這種場面」、「她在笑甚麼？」