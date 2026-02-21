金多寶丨另類大戰一觸即發？翁子光轟戲院「霸王排片」風波持續 網民撐市場決定：小心收反宣傳之效

翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、蝦頭楊詩敏主演的2026年賀歲電影《金多寶》上映以來贏得口碑，但票房不似預期，連日來一眾演員落力為電影宣傳，執行導演何爵天更變成宣傳主任，落力在網上宣傳，希望吸引觀眾入場。

翁子光就排片情況表示不滿捱轟

翁子光昨日（20日）宣傳《金多寶》坦言在排片、公關、商業的問題上也在學習中，其實翁子光亦曾在FB發文，就排片情況表示不滿：「早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。一部戲一天二十七場，另一部戲一天兩場。說好的港片共贏呢？不是説請大家幾部賀歲片都要一併看完嗎？」不過翁子光的留言竟捱轟。

相關閱讀：金多寶丨被質疑請「水軍」宣傳兼外貌影響電影質素？ 導演翁子光：總是有點先苦後甜

翁子光昨日在FB轉發網民的截圖，有網民表示：「難得農曆新年返香港過年，諗住帶兩老去睇賀歲片「金多寶」，望望初四個時間表，What ? 得早上08:20同零晨00:40兩場 ？？乜套戲唔係啱啱上咩？點解冇啲正常時間。但「夜王」就密到咁。 喂呀，經營戲院嘅可唔可以俾返多啲選擇觀眾呀！」當時已經有網民回覆：「《夜王》係屬於安樂電影，百老匯院線係會瘋狂播，想睇《金多寶》去MC/英皇。」翁子光亦有事件留言：「明白是打開門做生意的，但我們的入座率明明也不失禮啊。其實我們只希望穩守威脅不了票房冠軍的第二名。但⋯⋯這樣算不算是霸王排片？早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。一部戲一天二十七場，另一部戲一天兩場。說好的港片共贏呢？不是說請大家幾部賀歲片都要一併看完嗎？我們才剛上映不到一周，平均每天票房過百萬，真的值得這個待遇？我們只想有生存空間，讓想看到我們的觀眾能看到。」

翁子光的留言又再引來熱討，有人問：「係咪其他戲院都係得天地場次？」翁子光回覆：「不是」，接着有不少人留言：「算啦，如果你真的好睇，大家自然會推薦入場睇，成日係到嘈生曬，新年得2 套片，假期又長，好睇大家會2 套睇晒啦。」、「現實係咁架啦，正宗有笑有淚。我睇咗《金多寶》都未睇《夜王》。《金多寶》冇可否認有驚喜，亦好啱新年要一家人齊齊整整嘅感覺。但冇牙力係你自己問題，唔應該情緒勒索人出post。咁樣你係咪想抹黑《夜王》？」、「百老匯院線當然會偏向《夜王》多啲，翁導以呢張圖咁樣以偏蓋全法，小心收反宣傳之效。（本身有睇《金多寶》，亦好鍾意。）」、「香港戲院院線又唔係得百老匯，金多寶場數喺其他戲院仍然好多。天水圍冇咪去屯門睇囉。」、「排片唔係關發行商同戲院之間事咩。。。翁導係咪應該去問下再講？」、「在商言商，戲院都要賺錢、要營運㗎，而家一年有幾多套戲收得？黃金檔期唔搵返啲，今年又執多幾間㗎啦！」、「如果場場爆曬，戲院自然會安排多啲片俾你㗎啦，嘈係冇用嘅。」、「而家唔係義演，戲院要搵錢，點排戲幾多埸都係睇錢分上，如果套戲好多人睇，一定會排多啲，唔通同錢鬥氣？」、「戲院唔係善堂。就算超市，好賣的自然放喺容易畀客攞到嘅地方㗎啦」、「你說的不公平其實好公平， 市場決定。」

相關閱讀：金多寶｜金燕玲包場請蘇施黃與徐克睇戲 翁子光認排片不足靠口碑苦撐