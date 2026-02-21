70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決

人稱「Mary姐」的71歲韓馬利去年與老公杜燕歌先後約滿TVB後移居中山，夫婦二人過着寫意的退休生活，近日因為TVB經典台慶劇《名媛望族》重播翻HIT，當時飾演「鍾卓萬」劉松仁元配「顧心蘭」的韓馬利再受到關注，劉松仁曾發文大讚韓馬利的演出：「其實整個劇最難演的是「大姊」，演員能夠在沒有多大的事件和衝突戲的同時，一直都保持大太太這個角色的內歛含蓄而不外露。演員仍然能守住自己的崗位，不失她大太太的風範、優雅和氣質是談何容易！」

韓馬利從過往失敗婚姻學寶貴一課

韓馬利曾經歷過三段婚姻，1989年與無綫配音員杜燕歌結婚，近日他們接受資深傳傳媒人汪曼玲的訪問，剖白二人近四十載的婚姻點滴，不僅揭示了他們「一快一慢」的互補相處之道，韓馬利坦言從過往失敗的婚姻中學到寶貴一課，絕不輕言「離婚」：「無論發生乜嘢問題，都唔可以用呢兩個字去解決，一旦講咗就要做到，要承擔後果。」

杜燕歌表示最初結婚10年最難捱

韓馬利與杜燕歌結婚37年，是娛樂圈數一數二的模範夫婦，今次二人在節目上剖白婚姻，杜燕歌表示最初結婚10年最難捱，差點就走不下去：「嗰陣大家嘅關係好僵，我即刻買咗第二層樓，諗住搬出去住，跟住我哋和好咗，就一齊搬咗入去住。」韓馬利說：「嗰陣我有個好好嘅導師，佢睇住我大，我有問題就會去搵佢，佢聽完我哋嘅問題之後，就同我講一個人嘅十隻手指有長有短，你自己都有優點同缺點，點可以要求人哋完美呢？仲問我有冇試過喺佢立場去諗？因為我哋嘅成長背景唔同，學嘅嘢都唔同，叫我要體諒佢嘅感受。慢慢我發現原來我只係諗自己，以為我嘅方式係啱，當我開始理解佢嘅成長背景，我先明白，點解我要嬲佢呢？」韓馬利還說：「我以前一定要贏，我嘅面子要贏，我嘅話要贏，乜嘢都要贏，變成一種習慣。」杜燕歌笑說：「所以嗰個時候，如果佢咁想贏，我就會走出去，去一個安靜嘅地方，沖杯茶，睇吓大自然。」

韓馬利杜燕歌經歷生死大關感情昇華

韓馬利在2019年因發燒感冒菌入腦，患上罕見的嚴重腦膜炎（Cerebral Vasculitis），一度昏迷數周、瀕臨死亡，體重驟降且引發情緒病，幸好在杜燕歌細心照料下，總算走出鬼門關，杜燕歌說：「嗰次我哋去蒙古做嘢，佢上飛機時已經發燒，落機即刻伎嘢，做完一場上房瞓都冇退燒，本來第二天仲有個工作，但係我即刻走，返到香港佢仲話冇事，我唔理佢即刻送佢入院，醫生話好彩送得及時，如果遲半日或者一天，我都唔保證佢可唔以好番。」杜燕歌續說：「嗰陣我已經有最壞打算，不過擺喺心入面，如果佢變咗植物人，我應該點做？點樣照顧佢？如果佢好番又點，萬一走咗又點，我當時諗咗好多，但係都用最積極嘅方法想佢好返。」最令人心碎的，是病後的韓馬利因腦部影響，完全無法進食，甚至無法吞嚥，杜燕歌當時禱告，希望太太變回以前那個老是跟我吵架的人。經歷了這場生死大關，兩人的感情昇華到另一層次，韓馬利說：「而家仲有乜嘢好嬲？一諗到佢當時受嘅苦，我就嬲唔起來嚟。」對於未來與死亡，韓馬利與杜燕歌顯得格外豁達：「我哋將來會喺天堂再見，只係暫時分開，有乜所謂，呢樣係必經，而家係享受當下，珍惜眼前嘅嘢。」

