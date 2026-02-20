Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱晨麗自爆為「餐飯」選美 趙璧渝難忘訓練班畢業捱窮 擔任客席講師分享演藝經歷

影視圈
無綫選美冠軍朱晨麗與藝人趙璧渝（Osanna），早前到香港專業教育學院 IVE（觀塘），為「BUSINESS INSPIRING INNOVATION-香港藝人管理的挑戰」擔任客席講師。在歷時兩小時的講座，與莘莘學子分享演藝生涯，也談及初入行時種種困難及挑戰。

朱晨麗與趙璧渝，一位是港姐冠軍出身、經理人合約，另一位是訓練班出身、沒有經理人。席上，二人不單分享了有經理人與沒有經理人的好與壞，甫出場更大講入行原因。透過參選港姐入行的朱晨麗，笑言參選是因為「冇錢」：「參選時候，語言係最大挑戰，當時有勇氣站上台，係因為要『食飯』，知道唔嘗試就一定失敗。當時唔太熟悉娛樂圈，連擺Pose都唔識，但好感恩，過程中有好多本地女仔幫助我，又幫我惡補廣東話，我同佢哋關係都keep到而家。其實選美時，屋企人話有泳裝環節，佢哋叫過我唔好參加，不過我都努力克服。」身旁的趙璧渝聞言，表示很佩服對方的勇氣：「自己冇選美嘅勇氣，性格承受唔到咁大壓力，但又鍾意演戲，咁啱見到訓練班招生，於是就去試。」

朱晨麗曾擋住吳卓羲鏡頭

提到初入行所遇的困難，朱晨麗自言當時自己連鏡頭在哪裏都不知道，更曾擋住了吳卓羲的鏡頭，鬧出笑話。不過，講到最大挑戰，朱晨麗認為是面對外界的評擊及輿論壓力，她說：「當時只識喊，不知喊咗幾耐。」後來朱晨麗了解到喊都沒用，「要內心變得強壯，調節心態，接受唔到咪唔好睇啲評論。」至於趙璧渝初入行的最大困難，莫過於是經濟問題，她表示：「訓練班畢業後人工好少，好難捱，得幾千蚊月薪，所以要搵其他兼職去支持生活。」她們亦分享了現時所面對的挑戰，趙璧渝表示：「做藝人要持續畀新鮮感觀眾，屬於大挑戰。同埋而家流行人工智能（AI）短劇，全部演員都係AI，真係好擔心取代真人演出。或許到時唔需要真人演戲，已經可以出一套劇。」至於朱晨麗就指作為藝人，最大恐懼是沒有工作，曝光率不足，擔心逐漸被觀眾遺忘，她更表示會順應趨勢，轉型經營社交媒體。

趙璧渝樂於跟新一代分享

講座後，朱晨麗與趙璧渝開心見到學生反應踴躍，她們異口同聲表示分享期間勾起不少往事，朱晨麗直言不會忘記初心，努力做好每件事。問到朱晨麗是否想轉型？她指希望進軍網絡世界，跟隨時代同步改變，但仍會堅持演員身份。趙璧渝則指首次做
客席講師感覺「好得意」，入行至今13年，仍想在演藝路上馳騁。現時除了做演員，同時會兼職教瑜伽和頌缽治療師，她謂：「起初叫我做講師，都擔心會悶親學生，但見到佢哋冇瞓著，都好安心。我以前唔擅長做分享，但人生經歷多了，我唔介意同新一代交流心路歷程。如果年輕時，有人同我分享類似經驗，我可能唔駛行冤枉路。」

