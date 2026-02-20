何沛珈求得上籤凡事「逢凶化吉」 想拍古裝劇做俠女

「東張女神」何沛珈（Roxanne）與「星三代」阮浩棕被《東周刊》報道因為TVB厲行「禁愛令」而分手，早前何沛珈大方承認回復單身，專注工作。馬年來臨，何沛珈專誠到香火鼎盛的上環文武廟求事業籤問及新一年事業運程，祈求發展順利。

撰文︰鄺芷瑩、攝影：羅安強；何沛珈髮型︰Hugo Poon（PRIVATE i）、化妝︰Stephen Lau、造型︰loklammm_；場地︰上環文武廟

何沛珈訪文武廟

踏入馬年，何沛珈特意前往深受大量信眾參拜香火鼎盛的文武廟，為馬年祈福及求支事業籤，最後她求得第七十四籤（上吉），籤文為「崔巍崔魏復崔巍 履險如夷去復來 身似菩提心似鏡 長安一道放春回」──解籤師傅指此籤對於何沛珈事業方面，名與利連而亨，即是好快名成利就，終必成；他說：「呢支籤嚟講，你即管放心去做，做乜都得，做邊行都可以稱心如意，機會亦非常多。」適逢屬鼠的何沛珈今年馬年「沖太歲」，師傅指可能遇上阻滯，提醒她立春後「攝太歲」化解。當何沛珈聽完師傅解籤後，坦言最開心是「逢凶化吉」，因為從事娛樂圈這一行不會一帆風順，即使好順利也會有點擔心，笑說：「佢話無論遇到困難都好，有低潮都會好快起得返身。」

何沛珈來到上環文武廟求事業籤。

她求得第七十四籤（上吉）。

為新一年運程誠心求籤。

對於解籤師博之言，何沛珈笑到見牙唔見眼！

拍檔變老友

去年蛇年，何沛珈除有份為全運會節目擔任主持人之一外，更為深得觀眾喜愛的資訊節目《東張西望》拍外景做採訪，且在綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》以女性角度引領觀眾「尋歡作樂」，她分享箇中感受，「做《東張西望》外景採訪，而家比較多漏水個案，或基層家庭問題，都會搵節目幫手。我覺得自己有進步呀，識得做功課，會問定導演有乜嘢資料要睇，會諗定方向可以問受訪者乜嘢問題。有賴做過奧運主持，再參與《全運會》嘅經驗，之後做其他直播騷，記稿變得好容易！至於《尋歡作樂的姐姐》係蛇年畀我一份大禮物，結識到未合作過幾位女演員何依婷、林凱恩、劉曉昆，做咗好朋友。」

何沛珈參與《全運會》，累積主持經驗。

何沛珈常常拍《東張西望》外景做採訪。

何沛珈（左二）受到重用，擔任《萬千星輝頒獎典禮2025》司儀。

何沛珈愛情等待上天安排

新一年，何沛珈明言曾參演喜劇《痞子殿下》，望有機會拍武打古裝劇，嘗試吊威也，「我唔怕辛苦！可以演俠女就正嘞！而家我都練緊肌肉。」她有份參演的劇集《非份之罪》、《夫妻的博弈》及《模仿人生》，「唔知馬年有冇機會一次過播映呢？好想畀觀眾睇到我唔同嘅面貌。」又指冀望跟傅嘉莉、張振朗合作，「傅嘉莉係一位好努力、專注嘅演員，張振朗平時好有趣㗎，拍劇時就好認真。」至於感情方面，談到去年跟阮浩棕甩拖，她表示相信緣份，順其自然，「睇吓上天點樣安排啦！」