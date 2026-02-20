V@BTS與閔熙珍私人對話竟作證據提交 認同ILLIT似NewJeans疑抄襲

韓國天團防彈少年團（BTS）成員V最近捲入所屬公司HYBE娛樂與ADOR前執行長閔熙珍之間的紛爭，日前，閔熙珍在與HYBE的出售股權的法律糾紛中，獲判勝訴，HYBE須向她支付255億韓圜（約1.38億港元）。V今日在社交網表達對自己與閔熙珍之間的私人對話被用來作為證據之一，大感不滿。

V重申沒有選邊站意圖

V在社交網上載了相關報道，解釋說：「因為是我的認識的朋友，只是出於共鳴而進行的私人日常對話的一部分。我完全沒有站在任何一方一邊的意圖，只是對於該對話未經我同意就作為證據資料提交這一點，令我非常錯愕。」二人的對話據指用於作為「ILLIT抄襲NewJeans疑雲」相關爭議的證據，V當時與閔熙珍聊到：「（總是有關於抄襲的討論，沒有一次沒出現過）是啊。我也稍微看了一下，覺得這個確實滿像的。」

V捲入爭議感不滿

根據今日韓媒取消的一審判決書，法官認為閔熙珍提出「ILLIT抄襲NewJeans」的質疑不能視為散布不實言論，而是針對「整體印象相似」所表達的個人意見與價值判斷，屬於合法的意見表達範疇，並不構成違法行為。法院引用V的私訊，V在私下對話中認同了閔熙珍對於兩組女團風格相似的看法，為閔熙珍的主張提供了業界人士的佐證，而ILLIT的出道專輯正由HYBE創辦人房時赫親自操刀製作，這讓閔熙珍與HYBE內部高層之間的裂痕加深，V本人雖未直接捲入這場法律糾紛，但他的私人對話內容意外成為判決的重要參考依據，難怪V感不滿。法院同時裁定，閔熙珍試探讓ADOR脫離HYBE獨立運作的各種可能性，也未違反她身為執行長的職責。

另外，BTS於下月20日推出相隔新專輯《ARIRANG》，專輯在串流音樂平台Spotify錄得345萬次的預先下載登上冠軍，第2位是Bruno Mars於本月27日推出的新碟《The Romantic》。