《東張》女神走數免罰款有特權？ 被公審無知唔係藉口 開live反擊：成件事扭曲晒

30歲《東張》女神梁敏巧（Maggie）日前自爆搭東鐵頭等回家吃團年飯，因「大頭蝦」而不慎坐了一次霸王車，被職員查票發現後，她頻呼「好醜怪」：「原來坐頭等用Alipay畀嘅話，係要入閘前就要選定，港鐵職員都好好。知我無知而放過我。我認樣衰㗎。真係好醜怪。好醜怪呀，只係因為無知我無面見人呀」。

梁敏巧被轟《東張》女神有特權

本來以梁敏巧認無知便沒有下文，想不到仍被網民公審，有人說：「你作為《東張》正義女神應該點都要去交罰款做好榜樣，唔理你咩原因，冇畀錢就係冇畀錢，否則港鐵規舉就蕩然無存。」、「解釋等於掩飾。」、「解釋咁多有咩用，即係冇畀啦。」、「我上次又係用alipay入閘坐頭坐被捉，但我要交罰款，點解你唔洗就係因為你係《東張》『女神』就有特權大X晒？」結果梁敏巧開live逐點澄清。

相關閱讀：TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人

梁敏巧稱事後追究亦願意接受

對於被網民公審，梁敏巧日前再次開live澄清並非因為甩身而覺得好威︰「其實罰款前，佢哋係先check你記錄係咪良好，第二，執法都係人，你態度冇同佢對着幹，唔係冇禮貌，而係同佢哋好好解釋發生咩事，如果佢覺得合理，相信都有酌情權呢回事。可能有人覺得︰『因為係Maggie，所以捉到都唔使罰錢！』我再重申，我真係唔知港鐵職員知唔知係我，因為我戴晒帽同口罩，又唔化妝，我唔知佢哋其實知唔知我係邊個，我亦唔覺得佢哋認得我，因一路以嚟都係用『小姐』稱呼我。」梁敏巧稱事後追究亦願意接受：「都係罰1000蚊，唔係咩嚴重事件。我從來冇唔認衰，冇話冇罰錢好得戚嘅心態，我從來都唔係呢個心態。」

梁敏巧冇講過因公眾人物而得戚

有網民質疑「無知唔係大晒」，梁敏巧則說：「有人話無知大晒呀？咁以後好似Maggie咁捉到唔使罰錢啦。我覺得如果咁拗落去冇意思，我希望大家有返合理、理智咁討論件事，你要咁樣『chur』我都無辦法，因為真係我衰嘛，我有問題嘛！當日分享只係感謝港鐵職員冇即時處罰我，我係用呢個心態自爆件事，我身為公眾人物，分享畀大家聽，只係叫大家唔好似我咁戇居咁傻，用Alipay搭頭等，要入閘前撳定，如果唔係會畀人罰錢，初衷就係咁簡單，冇諗過成件事扭曲晒，大家因為職員放過我，而捉住呢個point咬我，冇諗過原來大家咁care。都係嗰句，要罰的話我從來願意接受，冇講過自己係公眾人物而得戚。」

相關閱讀：30歲《東張》女神搭地鐵被性騷擾？睡容被偷拍惹變態留言 怒斥：尊重下自己同父母

梁敏巧被質疑為何不用八達通

對於網民質疑她為何不用八達通，及港鐵有張貼指示仍犯錯，梁敏巧解釋道︰「啲人話點解你唔用八達通，我唔用就唔用，呢幾年冇用唔影響我生活，而家有咁多電子支付方法，點解要『啫』我唔用八達通。啲人話入閘之後邊度邊度提咗你啦，都係嗰句，如果我知就唔會咁核突，我真係唔知嘛，我唔多搭東鐵線。所以種種因素加埋，變成一件咁核突嘅事。我衰我真係衰，無知地搭咗『霸王車』，真係好醜樣，講出嚟都好核突好難聽，我係衰我係錯，我真係搭咗『霸王車』，但唔係專登，只係因為我無知啫。我再重申無知唔係大晒。啲人點講我我控制唔到，只係我有責任交代清楚，我唔想港鐵職員被誤會，亦係今次開live交代清楚原因。你有錢都冇用，唔識俾錢都係冇俾過錢，大家要小心啲。我阻止唔到大家點諗，我要講嘅係咁多。」