「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？

64歲的戚美珍入行已45年，淡出幕前多年，直到近年才活躍於社交網，間中接登台工作。早前戚美珍為支持盧海鵬，現身其《盧海鵬鳴金收咪演唱會》，一度見到戚美珍臉色蠟黃，髮質同樣枯黃乾旱顯老態。近日李璨琛在社交網分享群星團拜相，戚美珍的狀態再度引起熱議。

陳家樂夫婦團拜

李璨琛前日在IG分享一張群星團拜的熱鬧合照，見到有其一家四口外，還有陳家樂與太太連詩雅帶女兒到場，李璨琛留言：「祝大家身體健康恭喜發財 #初三團拜 #無懼」。相中見到戚美珍配戴眼鏡，穿上簡約的黑色背心外套，將頭髮俐落地向後梳起。

不過李璨琛的照片似乎沒有使用濾鏡，曝光眾人真實一面，意外見到素顏出鏡的戚美珍，頭頂及兩鬢有不少白髮，臉上出現老人的色斑，加上雙眼無神，不少網民感嘆相中的她似乎比實際年齡年長，甚至誇張表示：「好像80歲婆婆」、「打扮一下會更好，畢竟老公太凍齡」、「看來很少保養」。

苗僑偉狀態極佳

相反戚美珍老公「三哥」苗僑偉無懼揸機自拍，站在最前方卻沒有將自己影到「變肥仔」，身上白色長袖衫的他，戴住招牌眼鏡，雖然已經67歲，但臉上幾乎沒有皺紋，笑容燦爛，狀態極佳，帥氣不減當年。

戚美珍是1980年第10期TVB藝訓班學員，曾與廖安麗、景黛音在《歡樂今宵》（EYT）演出，被譽為「EYT三小花」。戚美珍其後獲力捧，卻在首齣電視劇《飛越十八層》與苗僑偉戲假情真，二人結婚35年，相愛至今。

