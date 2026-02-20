「長腿女神」曾淑雅女兒「大爆髮」證件相險違規 新春轉新髮型柔順貼服 男仔頭秒變小淑女 　　

現年34歲的曾淑雅（Jumbo），曾主持TVB旅遊節目《3日2夜》，以性感惹火身材，俘虜無數宅男，更被封為「長腿女神」，她於2023年突然宣布婚訊，同年11月誕下囝囝Kobe，至翌年宣布離巢TVB，去年再誕下幼女Serafina，湊成一個「好」字。最令網民嘖嘖稱奇，是曾淑雅的幼女，髮量澎湃驚人，並且向上豎起，仿如真人版Monchichi，近日曾淑雅帶同一對兒女向粉絲拜年，而半歲的囡囡，換了一個新髮型，望落變得文靜乖巧，非常可愛。

曾淑雅一家三口拜年

曾淑雅近日分享了跟一對子女的拜年照，三人均是淡金色衣衫，充滿新春佳節的喜慶味道，而女兒則加上有著公仔圖案的小棉襖，曾淑雅長子一貫的齊陰頭，反而囡囡就轉了一個新髮型，昔日的「爆炸頭」，現在雖然仍是頭髮濃密，由於已經長了不少，髮型變得更為順服柔軟，依舊精靈可愛，感覺上變得更加文靜，多了一份小公主感覺，秒變淑女。

相關閱讀：「長腿女神」曾淑雅女兒「大爆髮」！頭髮茂密程度驚人萌樣勁cute 新居空間感十足隨時可再生B

曾淑雅小女兒新髮型變柔順

曾淑雅的一對子女，均有著濃密頭髮的基因，哥哥Kobe出世2個月，已經是頭髮直豎，仿如《龍珠》漫畫中的超級撒亞人。想不到細女Serafina一樣是有「爆炸頭」的特徵，髮量同樣驚人，而且頭髮問題發生了一段小插曲，曾淑雅帶囡囡去申請護照，就因為頭髮超出了證件相的合格範圍，最後要由曬相舖職員用電腦幫Serafina刪走部分頭髮，才順利過關，曾淑雅更不禁擔心到嚇出一身冷汗。

曾淑雅成為母親後更火辣

曾淑雅19歲時參加中國小姐香港區成為三料冠軍入行，曾參與過不少電影演出，包括《小姐誘心》、《PG戀愛指引》以及《空手道》等，但表現都未算突出，直到拍攝TVB節目《3日2夜》後，因索爆身材就引起不少討論，她雖然已是兩位小孩之母，但仍不時分享性感靚相，大派福利，早前她的泳裝下身位置，就因為太高V，而陷入走光邊緣，非常性感大膽，請男士眼睛吃冰淇淋。

相關閱讀：「長腿女神」曾淑雅女兒出世了！萌爆可愛髮量令人嘖嘖稱奇 因一事打亂計劃：哥哥要分開住