《夜王》稱冠賀歲檔4天票房 《金多寶》排第二相差2200萬 翁子光呻只得「天地場」︰入座率明明不失禮

香港票房有限公司綜合2026年港澳農曆新年賀歲檔期，由除夕至年初三（2月16日至19日）四天的電影票房，中西票房總收入為港幣$39,718,602，對比去年農曆新年同期收入港幣$25,987,636，大幅上升52.84%。

賀歲檔戲碼強

有指今年賀歲片票房上升的主要原因，乃賀歲檔期戲碼強勁，加上市面人流暢旺，各行各業消費氣氛俱佳，票房有望節節上升。今年賀歲票房榜頭兩位皆是香港電影，以《夜王》在除夕至年初三的4天票房收港幣$26,735,075稱冠。票房榜第二位是《金多寶》，收入僅為港幣$4,765,383。票房榜第三位則是內地電影《鏢人：風起大漠》，收入為港幣$2,586,917。而《尋秦記》在賀歲檔4天仍收港幣$2,111,335，由去年12月31日開畫以來累計票房已破港幣9300萬。

翁子光以事論事

另外，身兼《金多寶》監製、編劇、導演的翁子光對該片排片問題表達不滿，昨晚（20日）他把排片截圖上載社交網，顯示全日上映早晚兩場「天地場」，他發文反問︰「這樣算不算是霸王排片？早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。」坦言：「明白是打開門做生意的，但我們的入座率明明也不失禮啊。其實我們只希望穩守，威脅不了票房冠軍的第二名。 」

賀歲檔4天票房一覽

第1名︰《夜王》（17/02/2026上映）

HK$26,735,075（除夕至年初三期間票房收入，即2月16至2月19日）

HK$27,598,925（累計票房，截至2月19日）

第2名︰《金多寶》（14/02/2026上映）

HK$4,765,383（除夕至年初三期間票房收入，即2月16至2月19日）

HK$7,219,517（累計票房，截至2月19日）

第3名︰《鏢人：風起大漠》（17/02/2026上映）

HK$2,586,917（除夕至年初三期間票房收入，即2月16至2月19日）

HK$2,586,917（累計票房，截至2月19日）

第4名︰《尋秦記》（31/12/2025上映）

HK$2,111,335（除夕至年初三期間票房收入，即2月16至2月19日）

HK$93,544,268（累計票房，截至2月19日）

第5名︰《GOAT級神射手》（12/02/2026上映）

HK$1,425,619（除夕至年初三期間票房收入，即2月16至2月19日）

HK$2,311,830（累計票房，截至2月19日）