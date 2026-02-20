Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚子羚曾在露台種桃花惹蜜蜂 朱敏瀚取笑對方以為追求者 廖偉雄驚喜現身：肯付出先走得遠

影視圈
今個新春，多位TVB藝人赴馬來西亞出席活動，並感受到濃厚過年氣氛。馬來西亞TVB藝人王鄭浚仁（Rax）與彭詡越（Xair）更充當「地頭蛇」，帶同陳煒、朱敏瀚、劉穎鏇與姚子羚感受濃厚的節日氣氛。入鄉隨俗，Rax和Xair即場教四位藝人用馬來文向大家拜年，齊聲說出「Selamat Tahun Baru Cina」（新年快樂），四人迅速掌握發音，語言天分獲全場掌聲。其後再挑戰以閩南語說吉祥賀語，同樣難不倒他們，尤其是姚子羚的閩南語特別標準。眾人更到餐廳體驗撈生，象徵來年步步高升。

陳煒親自下廚煮團年飯

陳煒表示，過年期間除了照顧丈夫及家中長輩，亦會親自下廚準備團年飯，十分重視家庭時光。姚子羚則分享自己熱愛蘭花，過年前必定親自到較遠地區如元朗選購蘭花，有時亦會添置桃花增添喜氣。她笑言曾在露台種桃花，結果真的引來大量蜜蜂，「一開門就見到好多蜜蜂！」朱敏瀚即笑說：「我仲以為係追求者！」主持隨即打趣問今年是否不需要「狂蜂浪蝶」，姚子羚幽默回應：「有素質嘅狂蜂浪蝶，我唔介意。」談到新年活動，朱敏瀚笑言：「收利是！」。至於親戚拜年會否追問拍劇八卦或緋聞，朱敏瀚與劉穎鏇均表示家人相當開明，不會刻意提及，讓他們能自在享受團圓時光。

廖偉雄幽默回應幾時「出山」

隨後，無綫娛樂新聞台主播王鎮泉更帶同一眾藝人拜訪移居馬來西亞的資深藝人廖偉雄（燦哥）。燦哥除派利是、設宴款待，更分享自己踏入娛樂圈50年的心得，令在場年輕藝人獲益良多。燦哥寄語後輩：「每做一樣嘢都要用心，最重要係願意付出。可能未必賺好多錢，但當你肯付出，就會學得更多，技能亦會比人強。當你夠強，就冇人可以擋住你。唔好以為做明星一定好風光，其實條路會好辛苦，但只要走過去，就會見到更大的舞台。」最後，Ezen代表大家問燦哥會否「出山」復出拍攝，他笑言：「我就快上山啦……未知，睇吓你哋年輕人值唔值得扶持。」幽默回應惹來全場笑聲。

