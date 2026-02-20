周柏豪出相集定格與粉絲真摯互動 揚言粉絲見面會不輸紅館個唱

橫跨三個年頭、歷經23場的《奔赴》世界巡迴演唱會及《Chapter IV》11場粉絲見面會，周柏豪與歌迷共同寫下一趟名為「雙向奔赴」的旅程。在迎來全新一章《The Blooming Chapter 綻放之章》之前，柏豪選擇將這三年的舞台光影、台上與台下的笑與淚，以及和粉絲之間無可取代的幸福瞬間，統統收錄成珍藏相集 《days before the bloom》 將於3月初正式推出，用影像留住綻放前最值得細味的日子。

周柏豪為Memo親噴香水

《days before the bloom》相集是柏豪親自策劃的回憶錄，雙封面設計合共2500本。全書由柏豪親手挑選每一幀照片，既有舞台上未曾曝光的後台絕密花絮，也有他與粉絲互動的真摯定格。除了視覺，柏豪更希望這本相集是有溫度、有氣味的。隨書附送的牛油紙Memo note，除了有由他親筆寫下「一輩子很短 要愛對的人」，更特別的是柏豪親手為Memo噴上帶有他最喜歡的爽身粉味香水。柏豪更將於3月15號舉行簽書會，近距離與fans分享喜悅。

周柏豪為香港歌迷帶專屬驚喜

3月14日白色情人節，柏豪選址香港啟德體藝館舉行「The Blooming Chapter 綻放之章」粉絲見面會，作為全球首站隆重登場。這是柏豪暌違七年再度於香港舉行個人見面會，早前他已預告內容將全面升級，規模與驚喜絕不輸紅館個唱，更揚言要為香港歌迷帶來專屬的綻放時刻。

《days before the bloom》簽書會

日期：2026年3月15日

時間：下午2時正

地點：金鐘道88號太古廣場L2 Harvey Nichols