王嘉爾首拍香港國際機場宣傳片 實地取景演繹輕鬆出行體驗
更新時間：16:15 2026-02-20 HKT
發佈時間：16:15 2026-02-20 HKT
香港國際機場與國際級歌手王嘉爾（Jackson Wang）首次合作，為機場拍攝宣傳片，大力宣揚香港國際機場的獨有魅力。Jackson受到世界各地的歌迷愛戴，與香港國際機場一樣，一直是環球旅客的最愛與首選，魅力十足。
Jackson熱衷機場Shopping
香港國際機場憑着廣闊的航空網絡，方便快捷的旅客服務和設施，及精彩豐富的餐飲及購物體驗，成為Jackson飛遍全球的首選。是次宣傳片全程於機場實境拍攝，Jackson走遍機場多個角落︰例如登記櫃檯、機場的最高景觀位置天際走廊、登機閘口等。Jackson作為出行的旅客，利用香港國際機場各種便利服務、設施，輕鬆地完成登記手續，快捷地進入機場禁區。到達禁區後，Jackson除了享受到機場豐富的餐飲及購物體驗之外，也在機場網上商店購物，由專人將戰利品送到登機閘口。Jackson同時介紹香港國際機場與大灣區無縫連接，無論用哪一種方式，由機場來往大灣區各城市都十分方便。
