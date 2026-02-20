Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳奕迅女兒陳康堤傳戀上網球一哥黃澤林 IG甜蜜互動洩蜜Eason為女做紅娘 與日籍男模分手四月

更新時間：15:08 2026-02-20 HKT
發佈時間：15:08 2026-02-20 HKT

歌神陳奕迅與徐濠縈的21歲女兒陳康堤（Constance）去年10月突然在IG宣布，與日本混血模特兒男友Shou Honda分手，當時陳康堤以英文寫下：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支音樂錄影帶，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退後一步，維持朋友關係，但我們將永遠支持彼此。謝謝大家。」字裡行間透露兩人是和平分手，並將昇華為朋友關係。

回復單身只有四個月的陳康堤再傳出戀情，今日（20日）傳與現年21歲、香港土生土長的網球一哥黃澤林（Coleman）拍拖。有傳兩人經由陳奕迅介紹認識，據知情者透露：「陳奕迅和黃澤林本身認識，黃澤林每日去練波，打波時會撞到，陳康堤陪陳奕迅時，大家會一齊傾偈，陳康堤以前讀女拔，黃澤林讀男拔，大家都係21歲，特別啱傾。」

陳康堤借陪老竇睇網球賽做煙幕

陳康堤與黃澤林一拍即合，無論是一月初舉行的中銀香港網球公開賽（ATP 250），還是2月初的台維斯盃，都可以見到陳康堤影，原來借陪老竇睇網球賽做煙幕，實情是為男朋友打氣。黃澤林只要他更新IG，幾乎都能看到陳康堤火速「秒讚」；而男方同樣密切關注陳康堤的動態，更不避嫌地在康堤的靚相下留言留下「🔥」及「❤️」等曖昧表情符號。黃澤林新年前已飛美國佛羅里達州，參加男子職業網球巡迴賽德拉海灘公開賽，陳康堤先後出限時動態，分別是一段練習打網球的短片，以及一張自拍，身上穿的衛衣寫着「having me as a gf is not for the weak（同得我一齊需要強大嘅心身）」，就連個人IG的「嘟嘴畀心」頭像，都是陳康堤與黃澤林視像時，對方cap下的cap圖，隔空放閃。

