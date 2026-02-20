Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《醫人當自強》御用男星英年早逝 去年公開患「漸凍人症」出入坐輪椅

影視圈
更新時間：15:15 2026-02-20 HKT
發佈時間：15:15 2026-02-20 HKT

美劇《醫人當自強》美國男星Eric Dane於美國時間19日離世，終年53歲，他因為罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），亦即俗稱的「漸凍人症」病逝。Eric曾憑美劇《醫人當自強》中演「德州牛仔」Doctor Mark Sloan 一角走紅全球，而近年秘密與病魔搏鬥，最終在家人陪同下安詳離世，消息震驚荷里活及各地劇迷。

Eric Dane終年53歲妻女陪伴在側

Eric家人發出聲明哀悼：「我們以沉重的心情，宣布Eric Dane與漸凍人症勇敢搏鬥後，周四下午離世。他最後的日子由好友、一直付出的妻子、以及兩個美麗女兒Billie與Georgia陪伴，他們是他世界的中心。我們將永遠深深地想念他，並充滿愛意地記住他。Eric深愛他的粉絲，並永遠感激他得到的愛和支持。」Eric去年4月首度公開自己患上ALS的消息，並需坐輪椅。在確診後的一年裏，Eric轉化身份成為ALS關注大使，積極參與公益活動，希望提高大眾對此罕見病的認識。他亦繼續演戲，遺作包括《毒癮女孩》第3季及電影《Family Secrets》。他亦曾演劇集《末日孤舟》、電影《馬利與我》、《艷舞巨星》等。

Eric的美國女星妻子Rebecca Gayheart本於2018年申請離婚，但得悉Eric患病後，去年3月取消離婚。去年12月，她曾撰文承認二人已分居8年，各自有戀情，但仍保持家人的愛。他們育有兩名女兒。

