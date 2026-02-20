夜王丨WLB舞小姐「BB」林熙彤靠「賦女郎」彈起 平面設計畢業轉換跑道曾憂收入不穩

林熙彤（Hazel）在賀歲片《夜王》飾演夜總會女公關「BB」，多度使出制服誘惑，亦如好多年輕人返工要work-life balance，工作賺錢為放假去旅行，加上嬌小玲瓏身形，甜美笑容令人留下印象。早於2021年已入行的林熙彤，其實只得22歲，入行初期一直身兼學生與藝人兩職。

林熙彤猶豫應否入行

林熙彤與同在《夜王》飾演舞小姐「ChiLing」的譚旻萱（Mandy）屬同古天樂旗下的Cool Style Management。林熙彤18歲時因社交媒體獲經理人發掘，當時仍在學的她，曾猶豫是否入行，初期以拍廣告及歌曲MV為主。

林熙彤曾為張天賦（MC）歌曲《老派約會之必要》拍MV，獲網民注意而人氣急升，更成為「賦女郎」。林熙彤之後向電影界發展，曾演出電影《不是你不愛你》、《久別重逢》，並接拍ViuTV劇集《哪一天我們會紅》、《光明大押》。

林熙彤有兩個弟弟，因最細的弟弟比她細13年，因此要幫手照顧。自小喜歡睇時裝騷，因此想成為時裝設計師，卻由於DSE不夠分入讀時裝設計，才退而報讀與設計有關的課程，最終選擇在香港理工大學修讀平面設計，去年從大學畢業。

林熙彤想到海外進修

林熙彤曾提到加入娛樂圈的決定好矛盾，雖然自己鍾意演戲，但臨近畢業要考慮前途，假如收入不穩定是否可以照顧到自己。林熙彤還為自己定下目標，嘗試不同的幕前工作，累積經驗挑戰自己，林熙彤又期望賺錢，可以到海外進修設計，又因愛上攝影，希望可盡快推出攝影集。

