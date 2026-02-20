Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

33歲TVB大隻小生突晒輪椅照惹關注 曾因斷兩條韌帶做足踝手術 女星兩字留言遭網民斥：大吉利是

更新時間：12:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-20 HKT

33歲的朱敏瀚日前自揭有腳患，已入醫院接受治療，左腳足踝做手術，目前出行要撐枴杖助行，而好兄弟周嘉洛、張振朗更管接管送，輪流做朱敏瀚司機，展現義氣一面。昨日（19日）朱敏瀚在社交平台出PO，見到他棄枴杖轉坐輪椅，引起網民關注。

朱敏瀚馬年行大運

朱敏瀚透露農曆新期前夕，曾到花市行大運：「雖然行唔到，但我係唔會錯過行！花！市！祝大家身體健康，馬年行大運」。朱敏瀚更拆解現時市面的輪椅已經升級，出入沒有不方便問題。

朱敏瀚指其使用的是升級快摺版「便攜電動輪椅」，有LED控制器，還配備廣東話語音提示，操作清晰容易，而且車身輕便，又可調節速度，摺起放置車尾箱非常容易。朱敏瀚對輪椅有讚無彈，連身體健康的吳若希都留言：「想要！」被網民阻止：「大吉利是」。

朱敏瀚斷兩條韌帶

朱敏瀚於年廿八（15日）曾經發文，表示入醫院做完手術。事緣朱敏瀚早前踢波時不慎斷兩條韌帶，拖到2月才做左腳足踝手術，現時要穿上保護靴的他，要定期做物理治療，每次醫師為他按摩腳踝時，朱敏瀚會酸痛得面容扭曲，要堅持忍耐完成療程。

