林盛斌被嘲「豬頭炳」冇樣欠品味 苦等20年吐氣揚眉：唔可以睇死自己丨獨家

更新時間：07:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-20 HKT

憑《女神配對計劃》人氣急升，林盛斌（Bob)首奪「最佳男主持」，恨足20年終圓夢。他自爆得獎背後有唔少辛酸史，曾被隔籬電台嘲諷「豬頭炳」、衣着冇品味、只接到屋邨騷，扮鬼扮馬亦被取笑騎呢 cheap，但他將冷嘲化為養分，終獲大品牌賞識，體會到「人家睇死你唔緊要，自己唔可以睇死自己」。 採訪：方騫平 攝影：朱偉彥

首奪「最佳男主持」的林盛斌坦言：「真係好開心，期待咗好耐。20年前由電台助理做到DJ，再入電視台主持拍劇，大家睇住我演變，眼見師兄師姐一步步做到『最佳主持人』，都有期待幾時到我？尤其年前拆分成男女，機會自然加速一倍。」

他最感恩《女神配對計劃》及《攻你上大學》增強信心：「有時街上有fans拉住話『淨係投你一票！』當晚頒獎禮更獲同行鼓勵『今晚諗咗感言未呀？』公布一刻，原來真係要靠演技做表情管理。我呢方面管理唔到，內心滾動勁想喊，不斷反問係咪真㗎？腦中一片空白。」恨獎恨足20年，他希望有一個長壽經典節目，而《女神配對計劃》正好配合他的媒人身份。

阿Bob獲獎後激動「鋤」爛個獎成為焦點。
「最佳男主持」林盛斌（Bob）與「最佳女主持」車婉婉齊於尖沙咀日本餐廳包下廂房，慰勞《中年好聲音》、《女神配對計劃》及《攻你上大學》全體幕後，相當有心。
《女神配對計劃》成為Bob代表作。
BOB成為茶餘飯後話棒

問到風光背後可有受過打擊？他憶述入新城電台主持《新香蕉俱樂部》幾年，開始有人認識就招來話柄。有朋友向他報料：「隔籬台有一班 DJ 每日私下笑你個樣『豬頭炳』，佢哋又潮又型，笑你啲衫唔係潮牌、着得唔好睇，做節目語氣粗魯麻甩，講情講愛冇營養，仲笑你開部欠品味嘅爛鬼日本飛仔車，不屑你成日做小型爛鬼商場騷……」他續說：「嗰時我先知，原來有一班人成日拎我出嚟茶餘飯後。冇影響力嘅人被留意都好驚訝，坦白講我又唔係真係唔夠佢哋有型、貼近潮流，阿媽生出嚟又冇佢哋咁靚仔……」他坦言，為了搵食，當時他確是接較多做屋邨騷，同行前輩更狠批：「睇佢個樣就知，佢做嚟做去都係二、三線活動，大品牌、大型晚宴唔會搵佢。」

阿Bob早年在新城電台工作時畀人睇唔起。
當年阿Bob主持《新香舊俱樂部》時開始有fans。
林盛斌咬實牙關要爭氣

到了由電台跳去電視台頭幾年，他經常扮古靈精怪造型，比如卡通人物、經典電影角色，甚至慈善節目做五指山其中一隻手指，同樣被取笑：「其實冇乜好笑，我係做嘢、帶出歡樂，扮鬼扮馬係我職責，可能你笑點唔高就引唔到你笑。」即使被笑「騎呢」 cheap、上唔到大枱，他卻視為重要養分：「有呢啲人講閒話，我更加要咬實牙關爭氣。幾年後獲汽水品牌公司邀請主持周年晚宴，我寫咗篇長文，覺得吐氣揚眉——終於得到大品牌賞識。我深切體會到，人哋睇死你唔緊要，你自己唔可以睇死自己，否則好難再進步。」

阿BOB承諾繼續派歡樂

得獎後他承諾繼續為大家帶來歡樂，剛拍完馬來西亞賀歲片都係扮鬼扮馬。導演話：「Bob，我做咗好多research，大馬觀眾鍾意你唔同裝扮、戴唔同假髮，鍾意你乸乸哋嘅搞笑造型，一見你就開心。」至於可有升價？他明白市道有得做已好好，市面上選擇太多，搵你都係性價比高。不過經理人話，多咗四成顧客要求報價。

 

