C君呻蜜運阿Sa好難約 曾與對方男友閒聊無迫做健身 麥玲玲預測馬年娛圈易有官非及拗撬

影視圈
更新時間：22:15 2026-02-19 HKT
發佈時間：22:15 2026-02-19 HKT

農夫及麥玲玲師傅亦出席今日「2026年馬年賽馬日」(賀歲馬)舉行的活動，農夫出場獻唱《舉高隻手》後，之後聯同麥玲玲師傅合唱《風山水起》，她更即場分享馬年貼士。農夫笑指麥玲玲應該要出Solo歌，對方今年可以直衝樂壇，麥玲玲自爆犯太歲，反而要倚靠農夫帶挈，又笑指農夫5月於紅館開騷可以去Rap下，自己亦可以包場，就算無人睇可以打羽毛球。

農夫喜獲麥玲玲師傅粉絲俾貼士

談到新年財，農夫笑指麥玲玲師傅的粉絲畀買馬貼士給他們，而且是全英語。麥玲玲則謂老公已贏了少少錢，農夫即踢爆對方老公贏錢後周圍展示彩票。談到馬年娛樂圈運程，麥玲玲表示容易有官非及拗撬，亦好多人北上巡迴，屬鼠和屬馬的圈中人好大機會得獎，不過歌星會有失聲問題，但喜事亦有好多。

C君大讚阿Sa男友Elvis和藹可親

另外，談到蔡卓妍（阿Sa）可有跟農夫的C君拜年，C君表示好難相約，又承認見過阿Sa的健身男友Elvis，大讚對方直頭正又和藹可親，大家傾計閒話家常，亦沒有迫他做健身。 在旁的麥玲玲笑言想減腰圍，但擔心會瘦其他地方。

