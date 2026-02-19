Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳慧琳爆大仔I人未有女朋友 擔心被女仔呃叮囑要真心喜歡先拍拖 自嘲「Old Seafood」讚Jace樣靚又唱得

影視圈
更新時間：21:15 2026-02-19 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-19 HKT

「2026年馬年賽馬日」(賀歲馬)於今日(19日)大年初三在沙田馬場舉行，樂壇天后陳慧琳（Kelly）出席活動率先打頭陣唱出賀年歌《歡樂年年》、《大日子》、《失憶周末》。陳慧琳透露早前到美國參與時裝周，買了三個旅行箱服裝回來，昨晚為陳凱詠（JACE）演唱會擔任嘉賓，只有初一陪伴家人，其後為今次演出綵排。

Kelly笑大仔不似宋仲基

提到兩個兒子跟嫲嫲拜年合照在網上瘋傳，大仔獲網民大讚似宋仲基。Kelly笑言不似，又叫大家高抬貴手，不過大仔已高過老公，對方亦無睇報導，但同學可能告知大仔，又爆大仔是I人。問到她是I人定E人，Kelly笑言自己踩界，對住老公是E人，被對方嫌她好嘈，但對住陌生人就變I人。問到大仔可有女朋友，她表示沒有，若有人喜歡大仔要還神，又承認擔心大仔會被女仔呃，跟大仔講過要真心喜歡一個女仔才可拍拖一起。

Kelly不覺得Jace現場少觀眾

提到陳凱詠（JACE）演唱會擔任嘉賓，Kelly大讚JACE唱歌叻、樣靚又有實力。問到可覺JACE有她的影子，她自嘲「Old Seafood」，對方勁好多，把聲響到一出來爆咪。提到JACE演唱會門票滯銷，Kelly表示不覺得現場少觀眾，因為演出時向前望，又建議對方要儲歌，當儲夠30首歌實爆。問到今年可有發新年財，Kelly笑言現在收集貼士中，上年贏了一杯珍珠奶茶，今年想贏一杯威士忌。

