「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑戰性感極限 香艷身材引遐想

有「港版林志玲」之稱的打碟DJ兼醫美診所老闆劉子儀（Kelly），近年不僅推出寫真集，更積極投身電影圈，曾參演黑幫題材電影《爭霸》做女主角。在新春期間，她不忘向網民大派福利，分享了一系列性感又溫馨的賀年照。

劉子儀碌柚葉浸浴轉好運

劉子儀日前遵循「洗邋遢」傳統，在IG上載了多張用碌柚葉浸浴的大尺度性感照。照片中，她全身鋪滿了泡泡，巧妙地用碌柚葉和「福」字貼圖遮住重點部位，大方展示迷人的肩頸線條和好身材，畫面引人遐想。她更配文寫道：「貼揮春要『大吉大利』，沖涼要『轉個運』。香港嘅除夕，就係咁講究！」向大家分享新年轉運的喜悅。

劉子儀溫馨享天倫食團年飯

除了性感的個人照，劉子儀日前也分享了與家人共聚天倫的溫馨照片。她與家人圍坐一桌，享受著團年飯的快樂時光。從照片中可見，場面非常溫馨。她感性地寫下：「世界再大，大不過媽媽煮的一鍋湯。最奢侈的頂級料理，叫做『在家吃年夜飯』。沒有華麗的裝潢，只有滿屋的飯香和家人的笑聲。」字裡行間流露出對家庭溫暖的珍視，並祝福家人在新的一年「馬到成功，平安健康」。

