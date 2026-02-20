天王40歲兒子晒育兒影片被轟無腦？父女半裸共舞惹爭議 網民：個女好慘第時點見人

林子祥與前妻吳正元的40歲兒子林德信（Alex）2023年與圈外人Candace結婚，翌年誕下一女林明，囡囡就快兩歲大。林德信自榮升人父後，不時分享湊女的溫馨時光，但其育兒方式，卻屢次成為網民焦點，近日再掀起一場風波。

林德信囡囡模仿爸爸

林德信前日（18日）在IG上載一段與女兒在家中跳舞的影片，從片中所見，上身赤裸的林德信穿上米色短褲，隨著音樂節拍手舞足蹈，顯得非常投入。而站在林德信前方的囡囡也學著爸爸的模樣，全身只穿上一條白色長褲，跟隨爸爸擺動身體，模樣十分可愛。

雖然影片充滿父女間的溫馨互動，但不少網民將焦點放在女童的私隱問題上，有網民留言直斥：「個女好慘，2點盡露，第時點見人」，認為林德信不應讓女兒身體如此暴露在公眾面前。亦有網民提醒：「要保護小朋友」、「女孩子要保護好」，擔心此舉會影響女兒的成長。林德信最終在昨日（19日）下午刪除影片平息事件。

林德信抱女彈結他惹爭議

事實上，林德信並非首次因分享育兒日常而引發爭議，他曾在女兒出生後不久，發布一段抱BB女彈結他的影片，當時就有網民批評，指結他的音量對於聽力仍在發育的嬰兒來說可能過大，有損害耳膜的風險。同時林德信單手抱嬰兒的姿勢也令人擔憂，恐怕有跌傷的危險。

