金多寶｜Edan信MIRROR兄弟自動波入場 鍾雪瑩慚愧「二刷」未到數

呂爵安（Edan@MIRROR）、鍾雪瑩、金燕玲、李尚正，導演兼監製翁子光、執行導演何爵天等，去到馬鞍山出席賀歲電影《金多寶》團拜活動，大批影迷圍觀，台前幕後與影迷玩遊戲，監製翁子光在台上表示賀歲檔強手林立，「大家都去武俠世界（《鏢人：風起大漠》）、去夜總會（《夜王》），《金多寶》排片唔多，但入座率唔低。」Edan就表示若中金多寶會幫翁子光「填氹」。

鍾雪瑩望票房收4000萬

Edan、鍾雪瑩受訪，得知電影截至今天（2月19日下午1時）票房衝破688萬，兩人感謝觀眾支持，望盡快破800萬。Edan表示已「二刷」。提到望中獎為導演「填氹」一事，Edan直言不知道對方差多少錢才能回本，鍾雪瑩望《金多寶》像《正義迴廊》收4000萬。問可有邀MIRROR隊友撐場？Edan笑言︰係兄弟就自己識做，靠自律啦！」他續稱同爸爸、妹妹陪媽咪睇第二次《金多寶》，見父母眼濕濕，笑言睇第二次時被觀眾認出是「市民呂先生」。而鍾雪瑩也「二刷」，笑言要再努力，「有影迷睇咗6、7次！」Edan指其歌迷看了6次。談到近年都有同羅家英、汪明荃拜年，Edan稱忙於謝票未約實。

Edan直播唱《萬幸》谷票房

談到《金多寶》排片少的問題，兩人表示不清楚戲院運作。Edan指對於《金多寶》，網上有許多不同意見，觀眾口味不可能完全一樣，故翁導、何爵天在網上特別多謝影迷入場。問可會在網上直播宣傳？Edan笑言可唱主題曲《萬幸》，叫埋填詞的鍾雪瑩唱，她即笑稱可在旁拍手打氣。