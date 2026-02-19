42歲「娛圈小富婆」豪遊中東過年派火辣福利 揮霍入住逾4萬一晚永續設計別墅盡顯氣派

42歲的李彩華（Rain）曾為父還債，又試過因拒絕「潛規則」被雪藏，之後轉戰內地發展順利，吸金力驚人，有傳身家已高達2億，在世界各地擁12間物業，成為圈中小富婆。李彩華近日趁農曆新年，帶家人到中東旅行，奢華程度令網民咋舌。

李彩華晒比堅尼賀年

李彩華近年生活富貴，趁農曆新年假期，選擇與家人飛到沙特阿拉伯過溫暖又奢華的新春之旅。李彩華昨日（18日）大年初二在IG派福利，上載一輯火紅色的比堅尼泳照。李彩華寫道：「初二happy，今日宜着比堅尼 #familytrip」。

照片中見到李彩華戴太陽眼鏡，身穿一套鮮紅色的比堅尼，配上同色系的頭巾，充滿新年氣氛。李彩華悠閒地躺在一個巨大的白色貝殼造型浮床上，大方展現其纖細的腰肢和姣好身材，在陽光下顯得皮膚更白皙緊緻，狀態絕佳。其中一張近鏡自拍，更將李彩華零瑕疵的膚質表露無遺。

李彩華孝順家人

李彩華身處的豪華度假酒店，背景海天一色擁有無邊際泳池，充滿未來感的獨特水上別墅建築，坐落於清澈見底的海面上，可飽覽壯麗海景，盡顯奢華氣派。據指李彩華一家人入住的Shebara Resort位於紅海，水上別墅的房間達3,100 平方呎，每晚索價由2萬多元至4萬多元不等。

