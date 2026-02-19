阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派

農曆新年期間，不少圈中後輩都會向尊敬的前輩拜年送上祝福。81歲的著名粵劇名伶龍劍笙（阿刨）亦不例外，早前她完成經典粵劇《李後主》的演出，終於可以放鬆心情過年。昨日大年初二（18日）粵劇界後輩梁芷萁便到訪龍劍笙家中拜年，並在facebook分享合照，意外讓龍劍笙住宅的內部裝潢曝光。

龍劍笙獲後輩上門拜年

龍劍笙早年移民加拿大，間中才回港，行蹤變得低調。但近年不少圈中聚會都見到她的身影，似乎已回流香港生活，早年更再度演出粵劇，引來粵劇迷搶飛追捧。從照片可見，龍劍笙與後輩梁芷萁身穿同款紅色外套，上面分別繡有「龍劍笙」字樣。二人手捧精緻的賀年禮盒，笑容滿面，氣氛溫馨。梁芷萁分享：「大年初二，跟菩生姐拜年，很開心能一同在菩生姐家吃飯，飯後一同研討十一場演出的心得、分享感想。」看來龍劍笙趁這頓飯，又分享了不少演粵劇心得給後輩。

龍劍笙家居風格曝光

龍劍笙與梁芷萁合照的背景也成為焦點，讓外界一窺這位粵劇巨星的家居風格。龍劍笙的家裝潢並非走奢華路線，而是以簡約雅緻為主，盡顯其低調的品味。室內鋪設了淺色的木地板，增添溫暖感。牆邊掛上了純白色窗簾，營造出明亮簡潔的空間感。

角落裡一盞復古的彩繪玻璃立燈，為簡約的空間增添了濃厚的藝術氣息和古典韻味。旁邊擺放著一盆盛開的紫色蘭花，花盆上貼有「福」字揮春，既高雅大方，又充滿了新春的喜慶氣氛。

