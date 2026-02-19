Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派

影視圈
更新時間：18:30 2026-02-19 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-19 HKT

農曆新年期間，不少圈中後輩都會向尊敬的前輩拜年送上祝福。81歲的著名粵劇名伶龍劍笙（阿刨）亦不例外，早前她完成經典粵劇《李後主》的演出，終於可以放鬆心情過年。昨日大年初二（18日）粵劇界後輩梁芷萁便到訪龍劍笙家中拜年，並在facebook分享合照，意外讓龍劍笙住宅的內部裝潢曝光。

龍劍笙獲後輩上門拜年

龍劍笙早年移民加拿大，間中才回港，行蹤變得低調。但近年不少圈中聚會都見到她的身影，似乎已回流香港生活，早年更再度演出粵劇，引來粵劇迷搶飛追捧。從照片可見，龍劍笙與後輩梁芷萁身穿同款紅色外套，上面分別繡有「龍劍笙」字樣。二人手捧精緻的賀年禮盒，笑容滿面，氣氛溫馨。梁芷萁分享：「大年初二，跟菩生姐拜年，很開心能一同在菩生姐家吃飯，飯後一同研討十一場演出的心得、分享感想。」看來龍劍笙趁這頓飯，又分享了不少演粵劇心得給後輩。

相關閱讀：白雪仙跑馬地豪宅設宴排場驚人！巨型鮑魚款待親友夠闊綽 愛徒龍劍笙現身狀態令人震驚

龍劍笙家居風格曝光

龍劍笙與梁芷萁合照的背景也成為焦點，讓外界一窺這位粵劇巨星的家居風格。龍劍笙的家裝潢並非走奢華路線，而是以簡約雅緻為主，盡顯其低調的品味。室內鋪設了淺色的木地板，增添溫暖感。牆邊掛上了純白色窗簾，營造出明亮簡潔的空間感。

角落裡一盞復古的彩繪玻璃立燈，為簡約的空間增添了濃厚的藝術氣息和古典韻味。旁邊擺放著一盆盛開的紫色蘭花，花盆上貼有「福」字揮春，既高雅大方，又充滿了新春的喜慶氣氛。

相關閱讀：龍劍笙激罕現身！移居加拿大多年返港栽培後輩 網民讚保養得宜似40出頭

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
4小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
22小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
5小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
10小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
22小時前
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折
飲食
2026-02-18 14:27 HKT
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
7小時前