金多寶丨被質疑請「水軍」宣傳兼外貌影響電影質素？ 導演翁子光：總是有點先苦後甜

曾拍攝電影《爸爸》的翁子光在2026年加入賀歲片的戰團，找來金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安（Edan）、李尚正和楊詩敏（蝦頭）等主演首部賀歲喜電影《金多寶》，電影上映至今作為了網上熱話，有網民直言：「睇完《金多寶》，唔係我expect的賀歲片。」還有人說：「翁子光你有無搞錯？點解你連《金多寶》as一套賀歲片都唔肯放過我？」原來不少人因故事情節「喺戲院喊到傻咗」。

執行導演何爵天超高EQ回應負評

其實電影《金多寶》上映至今的評批出現兩極化，有人大讚「電影是一套呼應香港，溫情嘅窩心小品」、「《夜王》 值得一看 ，《金多寶》 不容錯過。」但亦有人直斥「浪費140分鐘」，執行導演何爵天竟以超高EQ回應：「多謝你俾咗錢入場睇金多寶 ！希望下次可以拍到一套，你會鍾意嘅電影啦！祝你新年快樂，生活愉快！」何爵天甚至變成宣傳主任，落力為電影宣傳。

相關閱讀：金多寶｜翁子光見證好友戰勝惡疾決把握機會 金燕玲再做主角拍齣好戲｜名人雜誌

翁子光稱《金多寶》是冷門黑馬但不願陪跑

對於近日網上突然出現兩極聲音，翁子光昨日（18日）在FB發文坦言《金多寶》是冷門黑馬，但是不願陪跑：「我們有我們的客路，一家大小的，愛看悠悠細膩情感的，內心有文藝情懷的，我看到了今天不少戲院入座近滿，我很感恩我得到了一些觀眾的肯定，口碑是在散播的。有網民在散播我們有大量水軍之説，我認為是別有用心，我們沒有資源也沒有動機去僱用水軍，有朋友特別支持是無可厚非的，我拍了這麼多年電影有人偏心也不奇怪吧，還有我們的主角也有粉絲的，我更確定的跟我們的宣傳團隊說：我們絶對不考慮黑水軍！這是良知！」對比《夜王》一面倒的好口碑，翁子光說：「我們只算是中等以上的口碑，我們只想做好自己，正如我跟子華兄在年前訊息裡說：『我可不想被你拋離啊！』我的電影素來是喜歡就會很入戲很支持，不喜歡也可以踩到一文不值，例如有人說難捱到寧願看五次《國寶》，我對有失望感覺的觀眾致歉，我的電影素來都是需要把故事娓娓道來的，可能是我自己看電影都是慢節奏的傾向之故，不入戲的觀眾自會煩躁難耐。」

翁子光感謝我天上的嫲嫲

翁子光稱當日《爸爸》也出現過兩極評價：「幾乎完全取決於能進入我們的電影世界與否，故特此感激能看入戲也能看到電影用心呼應的觀眾，你們的真心好評！他們有些甚至不只看一次，看完還帶/介紹家人朋去看，也有不少長者口耳相傳，說這電影感人，會讓人流下感動而不是難過的眼淚。對於您們，合十感謝，感恩，祝您們馬年健康愉快！我拍的電影從來的是黑馬，從《踏血尋梅》到《正義迴廊》到《爸爸》，都是有點逆襲逆轉的意味，都經歷過艱難，我的命從來都不是順風順水的，總是有點先苦後甜的，要命硬才闖得過去的，我不理甚麼水軍/黑水軍，我也不懂公關，我只拍我自己相信和喜歡的電影，今次也是用我的想法去盡力讓多些觀眾容易感受到我們電影的溫度及意義，她不是單一和淺薄的，有做得不足的，敬請包容，欣賞到我們心意的，我於此鞠躬致意，感謝你們對生活及人情以至香港電影的感知與情誼。感謝我宣傳團隊及演員們連日來辛苦跑宣傳的努力！感謝我天上的嫲嫲，希望您看到，有人被我們的電影感動著。予願足矣。」

相關閱讀：呂爵安鍾雪瑩弄假成真滾出溫情笑彈 翁子光集結老中青戲骨《金多寶》年廿六爆笑賀歲

翁子光外貌被批評氣質麻麻

與此同時，有專頁批評翁子光外貌：「其實睇導演的外形氣質似乎也可以知道他的電影質素如何。翁子光外形氣質麻麻。葉念琛也是。」翁子光亦有在發文下留言，「睇到你呢個post，笑咗好耐，真係無計，天生，唯有以後盡量注意下自己儀容，也不好意思連累到葉念琛導演。祝你新年快樂，萬事勝意。」其後專頁亦再回應：「翁先生，你有大肚腩我覺得唔好，雖然導演不是賣外形，但是請看杜琪峯及王家衛。及王晶。《金多寶》的配樂極差，把整體成績拉低多2成。」結果翁子光說：「謝謝你，新年我會稍作清減。配樂我覺得很好，我尊重我的作曲人，不過謝謝你的意見。祝你馬年身心康泰。」