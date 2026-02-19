Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近

更新時間：17:40 2026-02-19 HKT
發佈時間：17:40 2026-02-19 HKT

1977年港姐冠軍朱玲玲育有三子，大仔霍啟剛、細仔霍啟仁已為人夫，而「鑽石王老五」的二仔霍啟山早前曾被指疑攜俄蒙混血兒女星娜然（Narána Erdynéyeva）出席胞弟婚禮，曝光戀情。近日霍啟山再被網民見到與娜然外遊，一度登上熱搜。

霍啟仁夫婦同行

昨日（18日）農曆大年初二，有網民在小紅書分享在意大利巧遇霍啟山一家人的情況。網民留言：「一抬頭發現前面是娜然和霍啟山！」網民表示在佛羅倫斯的「烏菲茲美術館」（Uffizi）排隊時發現眾人：「仔細一看居然是娜然，旁邊還有霍啟山，不過沒拍到，霍震霆爺爺和霍啟仁也在」，據指霍啟仁的泰國新婚妻Namfon也有同行。

分享照片的網民透露：「娜然一直在照顧老爺子」，有人認出娜然：「娜然後邊穿紅衣服的女士是霍啟山的親弟媳」。有多位網民搞笑留言：「哈哈哈哈哈他背影怎麼這麼像路人挺鬆弛的」、「看吧！霍啟山也得排隊」等。

霍啟山跟實娜然

此外，有網民同樣在意大利遇見霍啟山和娜然，更拍下同框畫面，大讚：「娜然真的好美！」娜然穿上灰色長身大衣，而霍啟山比娜然高出一點點，穿上白衫灰褲打扮休閒的他，孭住黑色背囊跟在娜然身後。

