鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻

鄭中基（Ronald）在2024年8月於FB宣布因經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」與「機動娛樂」立即終止合作，其後鄭中基再度發表聲明交代事件，稱因個人情緒健康問題，將會在完成手頭上所有工作後將暫時休息，直至另行通知。當時有傳言指何慶湘介入鄭中基與余思敏的婚姻，甚至傳出相關情感糾紛。

何慶湘消失逾一年終露面

不過鄭中基未有提及與經理人何慶湘中合作的原因，只表示患抑鬱症並有酗酒問題，之後會與余思敏赴美接受戒酒療程。事件爆出後，曾一度傳出何慶湘懷孕的傳聞，但何慶湘之後一直「潛水」未有露面，最終鄭中基和余思敏亦宣布離婚。消失逾一年的何慶湘今日（19日）終於露面！

何慶湘一直「潛水」迴避傳聞

余思敏在前年8月曾在IG出了一個警告post，貼出一張疑似酒店的地氈圖並寫道：「Something big are coming…（有大事即將來臨…）」她還故意標示了老公鄭中基、何慶湘、機動成員Stepanie及機動電視台，引發網民對事件的好奇心。兩日後鄭中基出聲明與何慶湘割席，因此引發外間一連串的揣測。何慶湘一直採取「潛水」方式迴避傳聞，直到同年聖誕終於露面，現身好友的聖誕聚會，但過後何慶湘繼續神隱。今日何慶湘在IG貼上與「女兒」的合照並說：「讓我們一起過。」從照片所見，何慶湘的「女兒」是她的愛犬Maxi，何慶湘拎着零食吸引「女兒」望鏡頭，潛水多時的何慶湘精神甚飽滿，身形未見有太大變化，臉上更流露幸福甜蜜笑容。但何慶湘未有透露其他詳情，留言亦只送上祝福，同樣未有向她問及與鄭中基的關係。

鄭中基去年6月承認與余思敏辦離婚

鄭中基當時爆出疑似糾紛曾成為熱話，早年一段「機動電視台」YouTube片更立即翻Hit。在片中，鄭中基和何慶湘一同吃外賣，二人聊天時笑得好開心，女方更一直懷有愛意地望着鄭中基，當男方把紙巾放在大腿上時，何慶湘即忍不住細心幫忙，雙方的互動非常曖昧，上架時後已有粉絲留言：「鄭中基老婆，要好小心呢個女人，從佢嘅眼神睇得出，好有曖昧關係，呢個哨牙妹肯定會有啲嘢，從佢眼神都睇得出。」鄭中基從美國返港後，被發現與余思敏的IG互相取消追蹤，其後鄭中基更被傳媒拍到現身家事法庭，直到去年6月，鄭中基發聲明承認正與余思敏辦離婚手續，鄭中基爸爸鄭東漢稱是媽媽陪兒子到美國接受戒酒療程，至於小朋友情況，鄭東漢說：「我覺得佢哋應該接受嘅，明白嘅，我哋大家一人一半時間，咁喺我哋嗰一半嘅時間咪見到佢哋。」

