楊紫瓊留名荷里活星光大道丈夫無影 名導李安1句說話為好友抱不平
更新時間：14:45 2026-02-19 HKT
奧斯卡金像影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）今日在荷里活星光大道，留名打星。與她合作《臥虎藏龍》的導演李安、《神奇女俠玩救宇宙》拍檔關繼威、吳珊卓、Awkwafina等多位好友撐場。Michelle指丈夫Jean Todt得到她的「批准」去印度，而缺席她的重要時刻。
楊紫瓊多謝李安
Michelle致詞時表示：「謝謝你們在我安靜的時刻，不僅僅是在明亮的時刻，出現並站在我身邊，你們的出現就是一切。致世界各地的粉絲，致我的家人——我弟弟和他美麗的妻子讓我大吃一驚，他們昨日從馬來西亞大老遠來。」她又向已故父親楊建德致敬，並感謝97歲母親譚慧珍，「爸爸，我知道你在上面，還在看着我、指導我。致我媽媽，她仍然每日都在為我祈禱，希望我能成功，這就是我們的明星。」Michelle從影超過40年，曾與多位名導合作，她在致辭時特別感謝《魔法壞女巫》導演朱浩偉與李安。她笑著對李安說：「謝謝你發現我其實會演戲，我好喜歡你以前轉過身對別人說『她不只是個武打影星，別再這麼叫她了』，謝謝你當初為我說的這些話。」
楊紫瓊好友紛紛撐場
2023年，Michelle憑《神奇女俠玩救宇宙》中的精湛演出，榮獲奧斯卡最佳女主角獎，她帶同拿着自己奧斯卡獎座的Q版公仔到場。此外，與Michelle合作《神》片的金像女配角珍美李寇蒂絲（Jame Lee Curtis）則上載與Michelle於2023年同在奧斯卡獲獎的照片祝賀，她自己因為Michelle才接拍那部戲。
