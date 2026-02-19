Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「東張女神」26歲生日大解放暗示恨嫁？ 疑收「封胸令」反手曝光低胸婚紗照超震撼

影視圈
更新時間：14:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-19 HKT

「東張女神」鄧凱文曾參加《2023年度香港小姐競選》，可惜在十強止步，卻因樣靚兼好身材，火速獲TVB簽約，並加入《東張西望》成為主持之一。鄧凱文昨日（18日）大年初二度過26歲生日，一如以往在社交平台分享靚相，大派福利。

鄧凱文化身優雅公主

鄧凱文入行就快3年，已不是首次公開婚紗照，但今年生日卻非常性感，分別準備兩套靚衫兼戴上王冠，如優雅公主般。淺藍色的長裙，以及純白色的婚紗，兩款同樣以低胸剪裁設計，將鄧凱文驕人上圍恰到好處展現，加上白晢肌膚，震撼網民眼球。

相關閱讀：25歲「東張女神」比堅尼解放S曲線網民驚呼犯規 曾患ADHD無損人氣

鄧凱文留言：「Happy birthday to myself！#218 好似第一次初二生日，希望今年可以可以有好多機會，而且可以把握到！」不少網民向鄧凱文送上生日祝福外，更有人問是否恨嫁，也有人祝鄧凱文：「心想事成」。

鄧凱文水著相神秘消失

在鄧凱文的社交裝有不少性感靚相及水著相，不過上月底曾曝光的一輯沙灘照，她穿上藍色比堅尼，下身繫上橙藍色絲巾，長髮披肩半掩酥胸，疑因過份性感，再度收「封胸令」，在IG上載僅兩年已悄悄消失。

相關閱讀：「東張女神」忘情打氣意外春光乍洩？上圍瘋狂晃動超吸睛 TVB頒獎禮台下更性感

