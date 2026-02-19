Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

單立文「熊樹仁」上身表演花式拜年 自爆與胡蓓蔚結婚18年未註冊 08年曾辦婚禮視后陪嫁

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-19 HKT

現年66歲的單立文，近年參演TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「熊樹仁」成功入屋，角色搞笑，胡胡鬧鬧，在劇中永遠是搞事擔當，成為劇中鐵膽。單立文跟胡蓓蔚於2008年正式「拉埋天窗」，曾舉辦盛大婚禮，當時單立文表示「遲啲先去註冊」，想不到一拖18年。近日新春佳節，單立文又「熊樹仁」上身，跟外父外母「花式拜年」，畫面溫馨治癒，仿如上演了一場新春棟篤笑，堪稱拜年教科書。

單立文跟外父外母熊樹仁式拜年

近日胡蓓蔚在ig分享單立文跟外父外母拜年的片段，片中胡蓓蔚父母坐在沙發上，準備派利是給單立文，想不到換來一場別出心裁的拜年，單立文誠意滿滿，以詼諧的港普表示：「胡媽胡爸兩個人一團和氣，龍馬精神，身體健康，胡爸每天一大早起來炒股賺大錢，每天賺個盤滿缽滿，最重要是睡得好。胡媽無憂無慮，開開心心，想做什麼就做什麼，身體很好，去哪裡也可以，就是每天開開心心嘣嘣跳，還有就是賺很多錢，你們俾我們很多錢，我就很開心，馬年進步，一馬當先，馬到功成，恭喜恭喜。」單立文逗得兩位老人家很開心，馬上收到利是，他也不忘說聲「謝謝胡媽胡爸」。

單立文舉行婚禮18年未註冊

單立文跟胡蓓蔚一直是圈中模範夫妻，但原來二人雖然在2008年舉行過婚禮，但就一直未有註冊，近日二人接受港台節目《舊日的足跡》訪問，單立文表示「實不相瞞，我們仍未到婚姻註冊處辦理手續，但我認為這並非大問題，因為全港市民都知道我們是一對。」反而好友湯盈盈比他們更着急，曾遞上婚姻登記申請書，催促他們辦妥手續。胡蓓蔚則表示當年結婚，「胡說八道會」中，只得胡定欣一人擔任姊妹，所以希望能於結婚二十周年時舉辦一場小型派對，再邀請人生中最重要的朋友再聚一堂。

單立文曾是西門慶專業戶

單立文是band友出身，曾是樂隊「藍戰士」（Blue Jeans）成員，除了在電影《賭俠》演出侯賽因外，他曾經拍攝三級片成為「西門慶」專業戶，近年在《愛．回家之開心速遞》成為劇中常駐角色，無論是在接龍集團，或是熊家戲份，也會見到他的蹤影。　

