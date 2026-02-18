霍汶希15歲女兒Hanni繼承完美基因 顏值比媽媽更搶鏡 獲網民力推：原地出道

英皇娛樂「最美金牌經理人」霍汶希（Mani）在2013年時自爆已為人母，在2011年於美國誕下女兒Hanni並成為單親媽媽獨力養育囡囡。霍汶希多年來都小心保護女兒私隱，鮮有分享女兒的正面照片。直到去年霍汶希與14歲女兒Hanni首次拍攝雜誌封面，星味十足的Hanni留著一頭少女長髮，輪廓深邃且立體，散發著仙氣。

霍汶希女兒Hanni成為飯局焦點

霍汶希今日（18日）在IG貼上飯局相並說：「人齊啦！！開飯啦！！老友記新年局，又同Joey Sa Gil Kenny 齊聚吹水食飯！祝各位開年大吉，#老母愛你

#大年初一 #新年聚餐。」不過是次飯局的焦點，又再落在女兒Hanni的身上。

霍汶希女兒Hanni輪廓與媽咪如出一轍

因為工作關係，霍汶希、蔡卓妍、鍾欣潼、容祖兒和關智斌難得一聚，當然女兒Hanni亦有份出席，從小已是美人胚子的Hanni星味一點都不比其他人遜色。日前是Hanni的15歲生日，霍汶希貼上與容祖兒齊齊為她慶祝的相片並說：「祝我honey生日快樂！」Hanni長得亭亭玉立，臉尖尖，五官非常標緻，清秀的輪廓與媽咪如出一轍，散發出淡淡的少女韻味，昔日的童年稚氣已褪去，完美遺傳了優良基因。Hanni的生日照曝光後，不少人大讚Hanni顏值高，有人說：「Hanni 越大越靚女！」、「遺傳晒媽媽Mani嘅良好基因」、「五官好標緻，仲靚過好多新代藝人」，甚至有人覺得Hanni與港產泰星鄺玲玲有幾分相似，提議霍汶希可以直接簽下女兒：「靚女到可以原地出道了。」

