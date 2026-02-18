Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足

影視圈
更新時間：18:00 2026-02-18 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-18 HKT

前TVB富貴小花趙希洛在今年情人節突宣布結婚，她貼出多張在巴黎拍攝的婚紗相並說：「隨著農曆新年的臨近，我的新篇章開始了。祝大家情人節快樂。」趙希洛未有透露老公的身份背景，僅見到兩人的牽手相，真身未有曝光。

趙希洛老公「真身」終曝光

今日（18日）趙希洛再貼上新一輯婚紗相，今次老公真身終曝光，雖然只見背影，不過他的身形相高大，兩人互相依偎感覺相當溫馨。趙希洛曾表示老公是圈外人，去年底已經在巴黎舉行婚禮，當時只邀請親人出席，新婚人妻趙希洛還說：「感謝大家的祝福與祝賀！」

相關閱讀：趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意

趙希洛連日來亦忙於回覆

趙希洛在情人節當日突傳婚訊，不少圈中好友既驚又喜，紛紛留言送上祝福，趙希洛連日來亦忙於回覆：「我一直在努力回覆每一條訊息，但還沒能全部回覆，不過你們的愛和祝福真的讓我感動不已，非常感謝，也祝大家新年快樂，身體健康，萬事如意，充滿歡樂、愛和笑聲！ 新年快樂。」趙希洛今次亦貼出與老公互相依偎的背影相，見到他外形相當高大，側面輪廓有點似陳豪，感覺相當溫馨。成為人妻後，趙希洛依然努力經營她的網上事業，有網民發現， 去年12月開始，趙希洛的左手無名指已經戴有婚戒，還看到她的愛巢相當簡潔溫馨，裝修擺設以白色為主，客廳空間感十足，巨型窗口深光度十足，感覺很光猛。趙希洛曾表示與男友已經拍拖一段時間並稱「了解中」，不過她未有公開男友身份，只稱「或者離婚先公開」：「我想好好保護佢，唔想影響佢嘅工作。依家我哋維持得好好，好舒服，唔使同任何人交代。我哋好相信大家，會互相支持，雙方對工作，以及工作態度都好有要求，所以可以夾到。」

趙希洛家住半山豪宅出入有司機接送

趙希洛又指另一半工作、事業十分出色，自己不想被他甩得太遠。其實趙希洛本身亦有背景，家住半山豪宅，出入有司機接送，媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事，並傳與多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，家族身家以億計。趙希洛本身是位學霸，在英國修讀法律與商業系學士，以及國際商業及銀行學碩士，但她卻放棄當律師，投身演藝界追求自己的夢想，趙希洛在《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《金宵大廈》演活憶子成狂的何太而奪得「最佳女配角」。不過她曾表示努力卻仍得不到爸爸100%支持及認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」

相關閱讀：趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
9小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
5小時前
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
5小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
3小時前
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
7小時前