趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足

前TVB富貴小花趙希洛在今年情人節突宣布結婚，她貼出多張在巴黎拍攝的婚紗相並說：「隨著農曆新年的臨近，我的新篇章開始了。祝大家情人節快樂。」趙希洛未有透露老公的身份背景，僅見到兩人的牽手相，真身未有曝光。

趙希洛老公「真身」終曝光

今日（18日）趙希洛再貼上新一輯婚紗相，今次老公真身終曝光，雖然只見背影，不過他的身形相高大，兩人互相依偎感覺相當溫馨。趙希洛曾表示老公是圈外人，去年底已經在巴黎舉行婚禮，當時只邀請親人出席，新婚人妻趙希洛還說：「感謝大家的祝福與祝賀！」

趙希洛連日來亦忙於回覆

趙希洛在情人節當日突傳婚訊，不少圈中好友既驚又喜，紛紛留言送上祝福，趙希洛連日來亦忙於回覆：「我一直在努力回覆每一條訊息，但還沒能全部回覆，不過你們的愛和祝福真的讓我感動不已，非常感謝，也祝大家新年快樂，身體健康，萬事如意，充滿歡樂、愛和笑聲！ 新年快樂。」趙希洛今次亦貼出與老公互相依偎的背影相，見到他外形相當高大，側面輪廓有點似陳豪，感覺相當溫馨。成為人妻後，趙希洛依然努力經營她的網上事業，有網民發現， 去年12月開始，趙希洛的左手無名指已經戴有婚戒，還看到她的愛巢相當簡潔溫馨，裝修擺設以白色為主，客廳空間感十足，巨型窗口深光度十足，感覺很光猛。趙希洛曾表示與男友已經拍拖一段時間並稱「了解中」，不過她未有公開男友身份，只稱「或者離婚先公開」：「我想好好保護佢，唔想影響佢嘅工作。依家我哋維持得好好，好舒服，唔使同任何人交代。我哋好相信大家，會互相支持，雙方對工作，以及工作態度都好有要求，所以可以夾到。」

趙希洛家住半山豪宅出入有司機接送

趙希洛又指另一半工作、事業十分出色，自己不想被他甩得太遠。其實趙希洛本身亦有背景，家住半山豪宅，出入有司機接送，媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事，並傳與多間大陸國家企業關係密切，發展石油生意，家族身家以億計。趙希洛本身是位學霸，在英國修讀法律與商業系學士，以及國際商業及銀行學碩士，但她卻放棄當律師，投身演藝界追求自己的夢想，趙希洛在《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《金宵大廈》演活憶子成狂的何太而奪得「最佳女配角」。不過她曾表示努力卻仍得不到爸爸100%支持及認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」

