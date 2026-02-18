蕭正楠緋聞舊愛賀年布置意外曝光千萬豪宅 寬敞客廳裝潢低調奢華 巨型餐桌滿足一家人共享天倫

現年46歲的女歌手關心妍於2009年跟金融才俊楊長智結婚，婚後兩人育有一名女兒楊榮心 (Jovia)，組織了三口幸福之家，但關心妍未有留在家中做少奶奶，除了上《中年好聲音2》當評判外，又兼顧大陸市場返回內地登台開騷，閒時又北上拍片當上飲食旅遊KOL，而新春佳節，關心妍當然是陪伴家人，而在布置家居時，更意外將豪宅環境曝光，歐陸式裝潢，寬敞舒適，加上一系列的賀年物品，充滿新年的喜慶氣氛。

關心妍跟囡囡掛揮春共享天倫

近日關心妍拍片分享她的新春節目，原來是跟囡囡一起布置家居，在一大幅白色牆上，掛上充滿農曆年節日氣氛的揮春，卻意外曝光了家居環境。從影片中可見，其豪宅以簡約的歐陸式風格為主，全屋色調柔和，採用米白色牆身及淺色木地板，配上溫暖的燈光，營造出舒適愜意的氛圍。除此之外，客廳的另一幅牆上，裝上了雅緻的白色花卉，並掛上了囡囡的舞台照，為家居增添一份親切暖意。

關心妍廚藝出色拍片分享

關心妍的寓所內，最矚目的莫過於極具空間感的客飯廳，飯廳放置了一張白色長形餐桌，而關心妍除了歌藝出色，她亦很喜歡入廚，放滿了林林總總的廚房用品，她亦不時拍片分享烹飪心得，而拍片後的美食，正好拿到餐桌上跟家人分享，飽餐一頓之外，亦可藉此共享天倫之樂。

關心妍攞錯獎事件被講足多年

關心妍於1999年參加全球華人新秀歌唱大賽奪得冠軍，其後加入BMA唱片公司，到2002年才正式出道。但她最令人津津樂道的事件，卻是在《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中，當頒發「傑出表現獎金獎」時，關心妍誤以為自己得獎，在頒獎台擁抱關菊英及緊握關菊英手上獎座，成為港人的集體回憶。關心妍跟蕭正楠剛出道時，曾經因為合唱《特別鳴謝》而傳出緋聞，但其後又傳出不和，至今仍是樂壇不解之謎。

