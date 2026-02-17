何超儀老公陳子聰大病後首談辛酸  屎袋尿袋爆裂勁尷尬：去到廁所爭啲感動到喊

何超儀丈夫、現年53歲的陳子聰（Conroy）近年健康屢亮紅燈，多次徘徊生死邊緣。近日他罕有地亮相，與好友「廿四味」一同訪問樂壇天后鄭秀文（Sammi），並在節目中首度詳述病榻中的辛酸，更大爆曾因使用屎袋、尿袋而遇上極度尷尬的景況。

陳子聰「拉鏈」疤痕見證生死

陳子聰早前嫌曾透露去年再接受了三次大手術，身上更留下一條由鎖骨延伸至肚臍、如「拉鏈」般的長疤痕。他近日在「廿四味」的YouTube頻道節目中，精神不俗，面色紅潤地訪問鄭秀文，反被對方主動慰問其健康狀況，陳子聰輕鬆表示自去年11月起已能「行行企企」，並透露已完成心臟搭橋手術。

陳子聰飲到水也感恩

經歷生死一刻，陳子聰坦言心態轉變巨大，學會「活在當下」。他憶述在醫院的日子，連喝一口水也覺得是「甘露」，因為當時正吊鹽水，根本毋須喝水，但那種渴望的感覺卻極為強烈。

陳子聰孭屎袋尿袋爆裂

節目中，陳子聰與一眾好友暢所欲言，更大方分享使用「造口袋」（人工肛門袋）的痛苦經歷。他坦言，身上掛著屎袋、尿袋極為不便，有時更會發生爆裂，穢物溢出的尷尬情況，雖然他是笑著憶述，但聽者心酸，鄭秀文亦不禁驚嘆「好有畫面」 ，「廿四味」成員Phat更爆料，指陳子聰曾因終於能自行上廁所而感動得差點落淚，Phat慨嘆：「佢話從來未試過咁感恩，可以自己去到個廁所」 。

陳子聰澳洲遇險險喪命

陳子聰最嚴重的一次健康危機，是於2022年在澳洲發生的意外。當時他因搬運重物導致大動脈嚴重撕裂，引發內出血，昏迷長達一個多月，情況一度危殆。 雖然緊急手術成功保住性命，但過程複雜，導致其尿道及多個內臟受損。事實上，他早於2016年已患上肝硬化及直腸炎，可謂五勞七傷。

