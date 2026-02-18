「影壇四大花旦」之一美女豪宅罕曝光 加拿大寓所巨型客廳裝潢雅緻 曾被指刻薄員工惹爭議

曾是台灣「一代歌王」的齊秦舊愛，被譽為一代美人、90年代香港影壇四大花旦之一的王祖賢（Joey），曾經在亞洲紅極一時，憑電影《倩女幽魂》中小倩一角紅遍中港台。已屆59歲的她息影多年，潛心修佛並移居加拿大生活，近年被曝光在溫哥華開設養生艾灸館，不時坐鎮店內招呼顧客。王祖賢最近開設小紅書與網民分享生活點滴，前日（16日）趁農曆年除夕，驚喜發布新春影片，公開在加拿大的新年行程，引起網民熱烈討論。

王祖賢勾起童年回憶

王祖賢在影片中透露到當地的華人超市辦年貨，片尾更見到其家居曝光。王祖賢先駕車到華人超市採買年貨，揮春、零食、賀年食品每樣都有入手，當王祖賢見到童年時的南棗，自爆是兒時過年回憶，又透露自己特別愛食南棗，還有白水年糕及要嗑瓜子。

王祖賢在採買的過程中，不僅頻頻說「心想事成」、「大吉大利」等吉祥說話，見到「升職加薪」的利是封，更是愛不釋手：「我要升職加薪！」行過發財樹時，又稱要擺在店內，可見王祖賢對生財之法甚感興趣。王祖賢之後轉戰商場，表示因為是本命年，要買六對紅襪穿著。

王祖賢返到家中便包餃子，又在餃子內放錢取好意頭，因而曝光加拿大的雅緻豪宅。王祖賢的寓所裝潢低調，見到客廳有梳化、壁爐，飯枱最少可坐六人，而廚房亦寬敞兼有不少爐具，相信王祖賢平日也愛下廚。

王祖賢跟傳統習俗過年

王祖賢留言：「在加拿大過新年是甚麼感覺？買買年貨、包包餃子，好像和國內也沒甚麼區別。過年是我們傳統的習俗，我们的心在過年的時候是心心相應，繫在一起的。團團圓圓，這就是我們的年。今年過年你家年夜飯的餐桌上都有些甚麼好吃的呀，來和我分享一下吧」。

王祖賢被指刻薄員工

不過早前網絡上出現對她不利的指控，有自稱是其艾灸館員工的網友爆料，指控王祖賢壓榨員工，引發外界高度關注。根據網上流傳的對話截圖，一名自稱其姐姐在王祖賢艾灸館工作的網友指控，王祖賢雖然事事親力親為，但卻並未有善待其員工。該網友稱，王祖賢的艾灸館收費高昂，單次服務收費約480至600加元（約等於2658至3323港元），但擁有針灸牌照的員工，時薪卻只有30加元（約166港元），遠低於之前工作時的120加元人工，甚至難以支付房租。爆料中還提到，當員工提出加薪要求時，王祖賢先是裝作聽不懂，隨後以「店裡顧客多，你愛做就做，隨便你」的態度回應。而因為工資太低，所以員工都做不長。

