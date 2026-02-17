Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狄以達名模舊愛驚爆已為人母兩年 曾捲桃色風波淡出多年成「最美CEO」

狄以達舊愛、台灣女星吳亞馨已淡出幕前多年，吳亞馨於2023年曝光與圈外人登記結婚後，連社交平台亦再無更新，生活非常低調，近日因友人在網上分享照片，才揭露吳亞馨已成為人母，兒子已經兩歲大。

吳亞馨兩度被朋友出賣

據台媒報道，吳亞馨到上海開店期間，遇上在當地工作的老公，拍拖幾年便決定在2023年返台灣登記結婚，被朋友分享喜訊，才承認婚訊。吳亞馨早前再因友人出PO，回顧過往的照片，意外曝光吳亞馨於兩年前曾為兒子搞滿月派對，女藝人倪雅倫也有出席。

相關閱讀：狄易達舊愛正式成為人妻 淡出幕前轉型成商界女強人

有網民發現已有多年沒有更新社交網的吳亞馨，曾在三年前在FB藏線索，當時上載一條千手觀音亂舞影片，曾留言：「媽媽的新年希望」，被指疑有暗示，惹起不少網民關注。

吳亞馨狄以達譜「姊弟戀」

42歲的吳亞馨以廣告模特身份入行，之後演出台劇《海派甜心》、《泡沫之夏》在兩岸三地打開知名度，卻在2012年捲入桃色風波，令演藝事業大受影響。吳亞馨於2015年淡出幕前，轉向商界發展，到上海開設美容中心，成為「最美CEO」。吳亞馨於2015年經朋友介紹認識細5年的狄以達，可惜「姊弟戀」僅一年便結束。

