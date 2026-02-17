《鏢人：風起大漠》內地預售破1.8億元 最新預告曝光 謝霆鋒追捕吳京動作戲親身上陣

由「天下第一武指」袁和平執導，吳京擔任監製並領銜主演，集合謝霆鋒、李連杰、惠英紅、梁家輝、張晉、于榮光、于適、陳麗君等華語頂級陣容的武俠動作鉅片《鏢人：風起大漠》，將於今日（17日）（大年初一）在香港、澳門同步上映。《鏢人：風起大漠》於全國同日上映，預售票房在上映前夕已突破1.8億人民幣，即未正式上映已收逾兩億港元票房，氣勢強勁。片方同日發布最新預告，揭示由吳京飾演的大漠最強鏢人「刀馬」受命老莫（梁家輝飾）護送全國頭號通緝犯知世郎，卻因此遭黑白兩道全面追殺，連場廝殺、兵器對決，勢必令觀眾熱血沸騰。

謝霆鋒與吳京對峙場面「火花四濺」

片中三代港人最熟悉的動作巨星同場亮相成焦點，謝霆鋒以蓄鬍造型持雙鞭登場，被網民大讚「狠勁回歸」，與吳京的對峙場面更被形容為「火花四濺」。久未在武俠片現身的李連杰亦因支持吳京而「重出江湖」，兩人合體被影迷稱為「最後的武林盛宴」。惠英紅與梁家輝則被網民封為「氣場最強港味班底」，張晉以紮實武術底子演繹狠角色，動作乾淨俐落，令人期待。

電影遠赴新疆荒漠實景拍攝。

隨着內地預售票房持續攀升，勢成今年賀歲檔最具話題的動作強片。

李連杰與吳京互動被粉絲放上熱搜

電影遠赴新疆荒漠實景拍攝，動作場面密度極高，馬戰、兵器戰招招到肉，成為今年新年檔最具吸引力的動作大片之一。上映前夕更有多段幕後花絮在網上流出，包括謝霆鋒拍攝期間堅持親身上陣、李連杰與吳京在片場互動被粉絲偷拍上熱搜等八卦話題。隨着內地預售票房持續攀升，該片勢成今年賀歲檔最具話題的動作強片。