一馬當先行大運｜洪天明爆洪金寶恨抱孫女 被麥玲玲批追女要生到第五個

為迎接農曆新年，無綫推出一共14集的新春賀年節目《一馬當先行大運》，由林智樂、潘靜文及胡敏芝擔任主持，並邀得香港多位著名堪輿學家：李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海&海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘，以玄學、風水、相學等理論及角度，透過不同環節傳授馬年開運攻略。

周家蔚為洪天明賢內助

在明晚（18日）播出的一集，請來「遊戲大王」洪天明及其太太周家蔚擔任嘉賓。麥玲玲師傅即場為天明批算運程，指肖虎的天明屬水，命格帶有名氣運，適宜居住在寒冷地方，若移居內地發展相對較有利。玲玲師傅更一針見血指出天明性格：「洪天明條命有少少『鱷魚頭老襯底』。」建議他適合從事屬水行業，如演藝界或飲品業。至於太太周家蔚，師傅指她肖豬、屬木，命帶官星，天生擅長管理，是天明的賢內助。天明提到老爺洪金寶恨抱孫女，兩公婆乘機問師傅有無機會再生女？玲玲師傅語出驚人，指天明命中兒子緣旺，如果要追女，可能要生到第4、5個先會係女。

雲文子師傅傳授狗狗催運秘訣

雲文子師傅將獨家傳授狗狗的催運秘訣！師傅指出，2026年「天任星」特別眷顧狗狗，與波點圖案有深厚連結。各位狗主不妨讓愛犬穿上波點服飾，並在家中正東方擺放黃色床位，閒時多帶狗狗往東方散步及讓牠們享受大口吃肉，有助提升運勢。至於貓奴們留意，2026年「太陰星」將為貓咪帶來好運，建議在家中東南方擺放綠色床位，並讓愛貓佩戴蘑菇圖案飾品，自然能讓主子精靈活潑。

麥玲玲教擺放鮮花增添財運

至於本周四（19日）晚播出的一集，麥玲玲師傅將與潘靜文、林智樂、胡敏芝，教大家透過擺放鮮花增添財運及事業運。想催旺正財，可於正東方擺放蘭花；想提升事業及文昌運，則可在東北方擺放四枝水養富貴竹；若想添丁或增添喜慶氣氛，五代同堂、柑桔類或多肉植物是不二之選。師傅最後溫馨提示，辦公室內應避免擺放帶刺植物正對自己，以免招惹是非；但若家宅窗戶面向天橋或馬路等煞氣較重的地方，則可考慮擺放仙人掌、龍骨等帶刺植物以作化解。