冼靖峰計劃在港開騷 盼邀兒時偶像做嘉賓 想減20磅：除衫有肌肉

冼靖峰今日（16日）到尖沙咀為明日舉行的花車巡遊綵排，剛在廣州開完首個個人演唱會的冼靖峰表示今次很開心，因為演唱會從概念、歌單等也是自己精心設計，就連樂隊也是自己大學的Band友，問到何時在香港開騷？他坦言計劃中，但因為選場地問題，所以仍在研究中，又透露想邀請小時候的偶像做嘉賓，自己也有聯絡過，不過現在先要看檔期和場地，才知道是否成事。冼靖峰在過去一年沒有推出派台歌，希望今年能夠推出，而自己也準備了很多歌，當中有自己寫的歌和詞。

冼靖峰減20磅為上鏡靚仔

冼靖峰又表示開騷前一、兩個月瘦了，不過完成演唱會後就肥返，再加上新年會亂食年糕蘿蔔糕等食物，所以之後又要開始減肥，自己心目中想減20磅，因為想上鏡靚仔點：「我減完之後係想除衫有肌肉，但好難減，因為大部份都係脂肪，又唔可以減走肌肉。（減完之後俾大家睇？）係一個好嘅時間，可能係MV又或者係演唱會，睇吓有冇機會，都要睇好唔好睇，唔好睇就不如唔好騷，跳舞瀨過嘢，唔好睇攞出嚟俾人睇，我覺得有啲嘢做得好先攞出嚟俾人睇，自己知自己事！」